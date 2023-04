Det føles som en gammel tyskervej - men der er en god forklaring

AALBORG:Det er lidt af en oplevelse at køre på Ny Nibevej i øjeblikket. Det mener flere bilister, som Nordjyske har talt med, i hvert fald.

Men ifølge afdelingsleder i Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning, Henrik Jess Jensen, er der faktisk en god forklaring på fænomenet.

- Der har været nogle revner på tværs, og så har man fyldt flydende asfalt - altså bitumen - i de her revner, og lige så snart vejret bliver lidt varmere, så falder den bitumen ned. Så det er simpelthen fordi, det har været så koldt indtil nu, for normalt sveder det hurtigt af og falder ned i hullerne, forklarer han.

Når vejret bliver varmere skulle den asfalt, der er brugt til reparationerne gerne synke ned i hullerne i vejen. Foto: Torben Hansen

Så problemerne, som Aalborg Kommune også har hørt om, burde altså tage af med tiden. Og det glæder formentlig kritikerne, der blandt andet har sammenlignet strækningen med en af de gamle tyskerveje, hvor man hele tiden kører over tværgående bump.

- For at sikre belægningen vil man nogle gange fræse på tværs, men så får man ikke stoppet revne-dannelsen. Og derfor fylder vi i stedet revnerne ud med det her flydende asfalt, for at stoppe revnerne fra at brede sig, fortæller Henrik Jess Jensen.

- Så væbner man sig med lidt tålmodighed - og vi ellers får nogle varmegrader- så falder bitumen, som er en tjære, ned i hullerne. Så vejret skal bare blive lidt varmere, og vejen skal også lige masseres lidt mere af bildæk, så falder det hele på plads igen, forsikrer han.

Ny Nibevej