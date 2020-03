Det gik bedre end frygtet: Genbrugspladser i Aalborg åbnede i nogenlunde ro og orden

AALBORG:Selvom mange på forhånd havde forudset kø og kaos på genbrugspladserne i Aalborg Kommune, da de tirsdag klokken 12 åbnede igen for private, udeblev de værste skrækscenarier.

En del af det skyldtes muligvis, at Aalborg Renovation på forhånd havde valgt at takle problemet ved at henvise haveaffald fra kommunens to største genbrugspladser, nemlig Over Kæret og Sundsholmen, til deponeringspladsen på Rørdalsvej, og samtidig var der også indkaldt ekstra mandskab og folk til at dirigere trafikken.

Køerne var ikke voldsomt lange på Rørdalsdvej, så p-kontrollen fra Center for parkering i Aalborg Kommune havde god tid. Foto: Bente Poder

På Rørdalsvej, som også er aflæsningssted for mange vognmænd og lastbiler med jord og lignende, var der ganske vist en del, som fik sig en lektion i at bakke med trailer, fordi private forbrugere ikke skal køre op på afvejnings-rampen. Men det generelle indtryk var nu, at der var ro på. Måske fordi en del havde lugtet lunten - både i forhold til kommunens anbefalinger, og fordi man her allerede åbner klokken syv om morgenen.

- Jeg har tidligere arbejdet på en genbrugsplads i Nibe, og der var det faktisk værre - især mellem jul og nytår, hvor alle skal af med deres skrald, inden de får gæster nytårsaften, fortalte Anna Marie Bach, som sad i kontrolindvejningen.

Og spørger man renovationschef Jens Boye var det overordnede indtryk også positivt.

- Der var selvfølgelig mange - især på de store genbrugspladser, men der var ikke nogen kø-kø, forklarede han.

For at begrænse risikoen for smittespredning havde Aalborg Kommune på forhånd udsendt en række retningslinjer. Blandt andet i forhold til at der kun lukkes et begrænset antal ind af gangen, og at alle naturligvis skal holde afstand og observere de normale sikkerhedsregler omkring hygiejne og lignende.

Og det havde de private forbrugere i Rørdal det helt fint med.

- Vi er i gang med en stor ombygning af et hus i Vodskov, så vi har både buske, haveaffald og byggematerialer. Men nu er vi så lige herude med haveaffald, og der er nok tre læs mere - alene med haveaffald, fortalte Benedicte Bergmann, som NORDJYSKE mødte i Rørdal sammen med tre andre seje kvinder og en stor trailer.

Fire seje kvinder med et stort ombygningsprojekt havde længtes efter en genåbning af Aalborg Kommunes genbrugspladser. Foto: Bente Poder

Ejvind Nielsen fra Sulsted havde heller ikke noget imod genåbningen og de ny regler.

- Jeg er vant til at køre til Sundsholmen, hvor køerne ofte er meget længere, så det her er faktisk god service, mente han.

Thomas Jørgensen var dog en af de mange, som ikke lige var opdateret på de ny regler og derfor først kørte forgæves med haveaffald til Sundsholmen, men da han først fandt deponeringspladsen i Rørdal gik det gnidningsfrit.

Thomas Jørgensen kørte først forgæves til Sundsholmen, fordi han ikke lige havde hørt beskeden om, at haveaffald fra Aalborg by skal til Rørdal. I landdistrikterne er der dog nu åbent for begge dele. Foto: Bente Poder

- Men derinde virkede det godt nok lidt mærkeligt. Der stod mindst 10 - 12 mand ekstra, som ikke rigtigt havde noget at tage sig til, forklarede han.

Også på Sundsholmen, som er en af kommunens største genbrugspladser, var køen til at overse. Foto: Peter Broen

Bent Pedersen var - fornuftigt nok - gået sammen med sine naboer om at fylde en trailer med græs, mos og andet haveaffald, som han egentlig ville have afleveret på Over Kæret.

- Men det her er jo meget nemmere, så jeg er egentlig positivt overrasket, fortalte han.

Bent Pedersen var gået sammen med naboerne om at få afleveret haveaffald. Foto: Bente Poder

NORDJYSKE mødte dog også enkelte, som var kritiske over Aalborg Kommunes senere udmeldning i forhold til aflevering af genbrugsaffald, efter Kommunerne Landsforening anbefalede, at de blev genåbnet på trods af frygt for smitte med Covid19.

- Det er under al kritik. Hvorfor skal Aalborg Kommune være de sidste til at ligge noget ud på deres hjemmeside, når alle andre var i stand til det mandag formiddag, sagde en forbruger, som dog ønskede at være anonym.