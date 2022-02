Det gør politiet for at gøre nattelivet mere trygt - og det kan du selv gøre

AALBORG:Det er fredag igen - og det betyder fest i Jomfru Ane Gade.

Men ovenpå to tragiske dødsfald i åbningsweekenden er der blevet diskuteret vidt og bredt, hvilke tiltag der skal laves for at gøre Aalborgs natteliv mere trygt at færdes i.

Her spiller ordensmagten en vigtig rolle, ligesom de også er til stede, når festgaden er på sit højeste i weekenden.

- Hver weekend er vi til stede i og omkring Jomfru Ane Gade. Her er vi både synlige i form af patruljer, men vi er også til stede som civile betjente. Det gør vi for at skabe mere tryghed i nattelivet - og også holde et skarpt øje på narkotika i nattelivet.

Det siger Per Jørgensen, der er leder af den operative efterforskning i Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi har både uniformerede patruljer og civile betjente i Jomfru Ane Gade, når nattelivet bølger. Arkivfoto: Martin Damgård

Det kan du selv gøre

Når vi taler om narkotika i nattelivet, så er der flere forskellige slags, der florerer, fortæller Per Jørgensen.

- Der er både opstemmende stoffer som ecstasy og kokain, men også sløvende stoffer som rohypnol, siger han og fortsætter:

- Det, der gør det ekstremt svært for politiet at gribe ind, er, at vi skal bruge en konkret anmeldelse for at gribe ind - og sådan en kan man godt give på stedet. Hvilken bar har vedkommende været på? Hvilket glas blev der drukket af? Har vi et signalement af en gerningsmand?

- Vi kan ikke bare lukke hele værtshuse eller diskoteker ned uden en begrundet mistanke, siger han.

Han peger desuden på muligheden for at forebygge, at narkotika kommer i nærheden af dine drikkevarer.

- Jeg har fire råd, som vil minimere risikoen betydeligt for, at man får placeret et narkotisk stof i sin drink. Hvis man overholder de retningslinjer, er risikoen meget lille, fortæller han.

Fire råd til at undgå stoffer i din drink 1) Forlad aldrig dit glas 2) Tag dine drikkevarer med på toilettet - eller få en ven til at holde øje med dem 3) Drik aldrig af en andens drink eller efterladte glas 4) Tag aldrig imod drikkevarer fra folk, du ikke kender VIS MERE

Restauratører og politi skal skabe mere sikkerhed

Efter tryghed i nattelivet er blevet sat på dagsordenen i Aalborg, har politiet valgt at indkalde restauratører i og omkring Jomfru Ane Gade til en møde med politiet, der skal afholdes om få uger.

Her vil det blive drøftet, hvordan de i samarbejde kan være med til at skabe mere tryghed i festgaden.

- Restauratørerne har jo en forretning, der skal blive ved med at køre rundt, mens vi som myndighed har interesse i, at man kan færdes trygt overalt på gaden. Så det giver mening for begge parter at tage en god snak omkring det her emne netop nu, siger han.