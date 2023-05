Det handlede om utryghed i Aalborg - og midt under mødet tikkede en urovækkende sms ind

AALBORG:Venstres forslag om tryghedsvagter i Aalborgs gader fik verbalt så hård en medfart på det seneste byrådsmøde, at partiet næsten selv fik brug for en tryghedsvagt.

Partiet ønsker ellers tryghedsvagter efter flere knivstikkerier og voldelige episoder i Aalborg på det seneste.

Daniel Borup (V) mener, at Aalborg er præget af en tiltagende utryghed. Arkivfoto: Lars Pauli

- Aalborg er præget af en tiltagende utryghed på steder som Algade, Vesterbro, banegården og nu også Nørregade og Kjellerups Torv. De har på uheldig vis måtte lægge navn til nogle ret så utrygge episoder. Det er hændelser, der er tiltagende, så hvis Aalborg skal være en sikker by, hvor forældre trygt kan lade deres børn og unge færdes, og hvor ældre frit kan bevæge sig rundt uden en form for latent bekymring for, hvad der kan ske, så er der behov for at udvise politisk handling, sagde Venstres gruppeformand Daniel Borup om forslaget.

Lovforslag

Det kommer efter, at regeringen har fremsat et lovforslag om tryghedsvagter, hvor kommuner som et led i en forsøgsordning har mulighed for at anvende vagterne, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden.

- Tryghedsvagternes opgave er ikke at bekæmpe kriminalitet, det forbliver politiets opgave, men tryghedsvagterne opgave er at bidrage til ro og orden via deres fysiske tilstedeværelse, sagde Daniel Borup, der understregede, at vagterne heller ikke skal erstatte de frivillige indsatser.

P-vagter

Han pegede bl.a. også på, at de kommunale p-vagter i den forbindelse måske kunne få en funktion, der går ud over bødeblokken.

Forslaget gav dog ikke ro og orden i byrådssalen, for en efter en skød de øvrige partier foslaget ned - bl.a. SF.

Opgaven med at skabe tryghed i Aalborg er en politiopgave, mente SF. Arkivfoto: Henrik Bo

- Det er en opgave, der skal løses af politiet og ikke af kommunale sikkerhedsvagter, sagde Peter Larsen (SF), der bestemt ikke tror, at man fjerner hård bandekriminalitet med kommunale tryghedsvagter.

Han mente, at Venstres forslag om vagterne grænsede til det uetiske og uansvarlige.

Radikale Venstre kunne heller ikke være med.

- De ændrer ikke adfærd

- De ganske få individer, der kan finde på at affyre et skydevåben i Aalborg, de vil ikke ændre adfærd, blot fordi vi sender observatører i form af såkaldte tryghedsvagter ud for at supplere de øvrige indsatser, sagde Daniel Nyboe Andersen (RV).

EL mente, at forslaget var helt ved siden af , og at det ikke giver tryghed med flere uniformer i gaden.

Brug for opsøgende indsats

- Det er brug for er en opsøgende indsats, som den Midtbysjakket og fritidscentrene og mange andre kan stå for, sagde Lasse P. N. Olsen (EL), der pegede på, at kommunen hænger i bremsen på området efter besparelser som bl.a. lukningen af Stedet i Vejgaard.

S skød også forslaget ned og pegede på, at meningen med lovforslaget er en anden end at holde styr på bl.a. bandekriminalitet. Desuden mener man, at de frivillige indsatser fungerer.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ikke gør sig umage med at sætte sig ind i de indsatser, som vi har i Aalborg Kommune, sagde rådmand for job og velfærdsforvaltningen, Nuuradiin S. Hussein (S).

Også K var imod.

Stor økonomisk opgave

- Vi står også overfor en stor økonomisk opgave i det her budget, og for mit vedkommende ville det være bedre at lave nogle investeringer i noget af det, som vi kender, sagde Sofie Svendsen (K).

Daniel Borup returnerede, at han havde skudsikker vest på i forhold til kritikken, og så pegede han på, at han under mødet havde fået en sms fra kæresten, der havde oplevet et slagsmå mellem to voksne mænd foran Lagkagehuset i gågaden samme dag som byrådsmødet.

Forstyrrende adfærd

- Det er et godt eksempel på en lille konflikt og forstyrrende adfærd, som en tryghedsvagt potentielt set kunne have brudt ind i, sagde Daniel Borup.

Men den sms ændrede ikke noget, da det kun var Venstre, der stemte for forslaget.