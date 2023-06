Det hele startede som en joke, men nu har tre veninder skrubbet toiletter 18 timer i træk

AALBORG:- Skynd dig lidt, lyder det fra Maria Kastberg, der bliver bakset ind i et festivaltoilet for at få taget et billede.

Ligesom dets rygte er lugten ikke rar. Og sådan ér det med festivaltoiletter.

Alligevel har de tre veninder Lone Nilsson, Maria Kastberg og Lise Hyldegaard valgt en lidt forhadt tjans igen i år. De skrubber festivaltoiletter i VIP-området på Nibe Festival.

- I går var vi på vagt fra klokken 9 til 03. Så nu har vi fri resten af festivalen, lyder det fra Lone Nilsson.

Maria Kastberg er for første gang med til at gøre rent på toiletterne. Hun gør det gerne igen næste år. Foto: Line Ettinger Julsgaard

Startede som en joke

Hvordan de endte med hovedet i kummen, rejser mange spørgsmål.

- Det startede som en joke, siger hun.

- Vi gik og brokkede os over, hvor klamme toiletterne var, og hvordan de unge mennesker opfører sig.

Men nu har de taget ja-hatten på, grebet svaberen og gør noget ved problemet.

- Vi tjener billetten på den ene vagt, men vi tjekker også toiletterne en gang i timen, siger Maria Kastberg.

'Den store tur'

Rengøringen er delt op i en let og en grundig rengøring. Hver anden time skal toilettet have 'den store tur', men andre ting kan også udløse sådan en dybdegående rengøring.

- Hvis folk brækker sig, eller hvis der er afføring, skal det selvfølgelig tørres op og gøres ordentlig rent, siger Lise Hyldested.

Veninderne forklarer, at der altid vil være timer med spidsbelastning og kø på toiletterne - for eksempel lige efter koncerter.

Gør det gerne igen

Det er andet år, at Lise og Lone renser toiletter på Nibe Festival, mens Maria er med for første gang i år.

- Vi vil gerne tage toilettjansen igen næste år, hvis der er brug for os. På mange måder handler det også om at være frivillige og være med til at være en del af et team. Jeg har lært mange nye mennesker at kende, siger Maria Kastberg.

De tre veninder kan nu nyde resten af festivalen med musik, hvor Carpark North, Minds of 99 og blues/rock-kunstneren Walter Trout står på listen over koncerter, de bare skal høre.