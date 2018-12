- Det kan ikke rigtigt være jul uden, at jeg hjælper

AALBORG: - Så smager den af jul, siger Birdie Lassen efter at have nippet til en skefuld af den brune flæskestegssovs.

Det meste af formiddagen har hun - sammen med andre frivillige - været i gang med at lave mad i det lille køkken på Café Parasollen på Boulevarden i Aalborg.

Den velsmagende brune sovs bliver prikken over i’et i den julemiddag, der indeholder alt, hvad hjertet kan begære. Og nu er det hele klar til servering.

Birdie Lassen har faktisk gennem en årrække år været fastansat på Café Parasollen - i år stoppede hun dog på stedet, men har efterfølgende valgt at fortsætte som frivillig.

- Så på den måde kan man sige, at det er min første jul som frivillig her på Café Parasollen. Men tidligere har jeg altid været på arbejde her juleaften, fortæller hun.

- På en eller anden måde, så kan det ikke rigtigt være jul for mig uden af være her. Jeg nyder samværet med mine gamle kolleger - og selvfølgelig også med de frivillige, der har været her gennem flere år. På en eller anden måde så er der en anderledes stemning over at være frivillig på juleaften, så jeg får også selv noget ud af det - samtidig med at jeg gør noget for andre. Det giver en eller anden form for tilfredshed, forklarer Birdie Lassen.

- Og så ved jeg jo godt, at Café Parasollen også har brug for frivillige alle andre dage end juleaften - men det kan jeg ikke rigtigt nå i min hverdag. Men her på juleaften har jeg mulighed for at hjælpe, så det gør jeg.

Julemiddagen på Café Parasollen sluttede først på eftermiddagen, og derefter kunne Birdie Lassen slutte sig til sin 10-årige datter, sin mand og resten af familien.