Det rene pip: 26 kanariefugle stjålet

AALBORG:Har du set 26 kanariefugle? Så vil Nordjyllands Politi gerne høre fra dig.

Mellem torsdag og fredag har der nemlig været indbrud i et kolonihavehus på Hjortevej i Aalborg SV, og her har gerningsmanden stjålet de 26 kanariefugle fra et fuglebur, skriver politiet i sin døgnrapport.

Det var en noget trist kolonihavehusejer, der opdagede, at de mange fugle var forsvundet fra fugleburet. Derefter blev tyveriet anmeldt til politiet.

Tyveriet skete fra en kolonihaveforening i Aalborg: