Det ser ud til, at Aalborgs stemmeprocent bliver lavere

AALBORG: Sammenlignet med for fire år siden er færre indbyggere i Aalborg Kommune mødt op for at stemme. Sådan ser det i hvert fald ud i den opgørelse, som Aalborg Kommune har offentliggjort klokken 18.30.

Halvanden time før valgstederne lukkede, havde 56,06 procent nået at stemme i 2013. Denne gang er stemmeprocent 55,06 på samme tidspunkt. Altså præcis et procentpoint lavere.

Med til historien hører i øvrigt også det faktum, at valgstederne denne gang har åbnet en time tidligere end normalt, nemlig klokken 08.00.

Der er dog stadig mulighed for at indhente efterslæbet - valgstederne har åbent frem til klokken 20.00.

Herunder kan du se stemmeprocenten på de enkelte valgsteder klokken 18.30 (tallet i parentes er stemmeprocenten på samme tidspunkt ved forrige valg).

Gl. Lindholm skole: 51,82 (53,17).

Løvvanghallen: 50,63 (50,98).

Vadumhallen: 62,00 (61,50).

Sulsted Skolehal: 58,80 (57,02).

Vodskovhallen 57,71 (59,08).

Vesterkærets skole: 54,31 (55,30).

Haraldslund: 48,71 (49,23).

Aalborghallen: 47,35 (47,90).

Kærbyskolen: 55,94 (56,09).

Hallen ved Skalborggaard: 54,45 (54,52).

KFUM Hallen: 60,85 (54,93).

Frejlev skoles idrætshal: 61,10 (54,51).

Svenstruphallen: 57,98 (55,66).

Sønderbroskolen: 48,26 (50,73).

Gigantium: 51,51 (51,48).

Vejgaardhallen : 53,93 (48,59).

Vejgaard Østre Skole: 54,62 (56,12).

Mellervangskolens idrætshal: 57,67 (56,94).

Klaruphallen: 65,51 (63,57).

Gug skole: 60,04 (62,19).

Gistrup skoles idrætshal: 60,97 (59,14).

Ferslev skolehal: 60,86 (57,01).

Tornhøjskolen, hallen: 47,39 (48,09).

Vester Hassing Hallen: 57,69 (56,78).

Hals Skole: 65,12 (65,24).

Ulstedhallen: 57,84 (56,51).

Nibe Skole: 62,95 (62,04).

Farstruphallen: 58,62 (58,29).

Idrætscenter Kongerslev: 56,95 (55,32).

Mou Hallen: 58,04 (62,72).

Båndbyhallen: 57,11 (57,15).

Samlet: 55,06 (56,06).