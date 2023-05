Det skal du vide: Din telefon vil hyle med sirenerne i dag

AALBORG:Sirenerne bliver testet én gang om året, nemlig den første onsdag i maj klokken 12. Derfor kan du i dag forvente sirenernes lyd lige omkring frokosttid.

Måske bliver dit indre alarmberedskab altid vækket - men i år kommer din telefon til at hyle med.

Det vigtigste, du skal vide, er, at du ikke skal gøre noget.

Testadvarslen bliver sendt ud til så mange som muligt for netop at teste teknikken af - og som supplement til de fysiske sirener.

S!RENEN hedder det nye varslingssystem på vores telefoner, som er et helt nyt mobilbaseret varslingssystem fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen.

Testadvarsel kan ikke slås fra

Og hvis du ellers har en 'nyere telefon' med 'et opdateret styresystem', så kan du forvente, at den hyler samtidig med sirenerne - eller måske lidt forskudt af hinanden.

Fra Rigspolitiet lyder det i en pressemeddelelse.

- Med S!RENEN får vi en ny kanal at varsle borgerne på i tilfælde af akutte situationer i et område, hvor vi har brug for borgernes opmærksomhed og handling, lyder det fra politiinspektør i Rigspolitiet Bo Samson.

- Det er et godt supplement til det nuværende varslingssystem, da myndighederne med S!RENEN kan nå ud med præcis varsling og handlingsanvisende budskaber til relevante borgere.

Det er ikke muligt for dig at gå ind og slå S!RENEN fra, selvom det måske ser sådan ud på din telefon.

Kommer min telefon til at hyle?

Og hvad er så en 'nyere mobiltelefon' eller 'opdateret styresystem'? Måske du sidder og undrer dig, om netop din lomme vil lyde som en sirene, når klokken slår 12.

I følge Politiets hjemmeside, sirenen.dk, lyder vejledningen at S!RENEN virker, uanset hvilket mobilselskab/abonnement du har. Du skal ikke downloade noget eller tilmelde dig, men du skal sørge for, at din telefons styresystem er opdateret.

- Din Apple-telefon kan med sikkerhed modtage advarsler via S!RENEN, hvis det er en iPhone 8 eller nyere som er opdateret til iOS 16.4 eller nyere, lyder det fra Politiet og Beredskabet.

Har du derimod en Android-telefon, er meldingen knapt så klar.

- Din Android-telefon kan måske modtage advarsler via S!RENEN, hvis dit styresystem er Android 4 eller nyere.

Her kan du se, hvordan du tjekker, om din mobiltelefon kan modtage S!RENEN.