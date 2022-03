Pia vil pleje de ældre: - Ja, vi tørrer røv - sommetider en sur røv

- Mange har været meget uforstående over for, hvorfor jeg har valgt at læse til social- og sundhedsassistent, når nu jeg er uddannet pædagog. De mener, at det er et trin ned af karrierestigen at skulle tørre røv på gamle mennesker. Men sådan føles det virkelig ikke, siger Pia Asmussen. Foto: Kim Dahl Hansen