Det skal Jacob Risgaard lave nu

Hanløven, Jacob Risgaard, har valgt at stoppe i det populære DR-program Løvens Hule med den friske begrundelse, at "man får ømme baller af at sidde ned for længe".

Nu er han færdig med at lade millionerne rulle i bedste sendetid, men det er hverken sofaen eller en jordomrejse, der trækker i Jacob Risgaard.

- Vi har mange selskaber i CoolGroup, som fortjener min tid, og heldigvis en Coolshop, som stadig ansætter og tiltrækker flere folk fra Nordjylland, skriver han til Nordjyske.

En ny tilbygning er på vej til Coolshops lager i Nørresundby, ligesom en stor fysisk butik er i støbeskeen.

- Og så har vi en børnefond i CoolUnite, som får al ledig tid.

Tre løver meldte i går deres exit fra det populære TV-program. Foto: DR

Ikke helt færdig med TV

Det lader ikke umiddelbart til, at Jacob Risgaard har tænkt sig at skrue væsentlig ned for tempoet, men dog nævner han noget, der er meget vigtigt for ham.

- Vigtigst af alt har jeg et par piger på 12 år, som jeg vil nyde, så længe de gider deres far.

Jacob Risgaards tv-kollegaer Jesper Buch og Christian Arnstedt meldte også deres exit i går, mens Jacob Risgaard allerede sidste år havde meldt ud til DR og produktionen, at han ville stoppe i programmet.

Men bare fordi han nu for alvor træder ud af løvehulen, afviser han ikke, at vi igen kommer til at se ham på skærmen.

- Så kan det jo være, jeg ikke er helt færdig med TV. Det vil tiden vise.

Millioner investeret i Nordjylland

Jacob Risgaard har været med i Løvens Hule siden 2019 - i alt fire sæsoner. Undervejs har han lavet mange investeringer.

En af de helt store investeringer, som Jacob Risgaard har foretaget under sin medvirken i Løvens Hule, er da han købte sig ind i Hotel Viking. Her smed Risgaard en investering på 2.500.000 kroner for 25 procent af virksomheden.

Det kostede Brian Fabricius (th) 25 procent af virksomheden at få Jacob Risgaard med ombord. Foto: DR

Et af de andre store og bemærkelsesværdige investeringer var, da Hjørring-virksomheden Urban Hald endte i budkrig mellem to løver.

Jacob Risgaard og Christian Arnstedt måtte tilsammen slippe 2,4 millioner kroner for 30 procent af Urban Hald, der producerer byggematerialer som mikrocement og sildebensparket.