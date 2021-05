Det sker der med din eksamen, hvis nedlukningen kommer

AALBORG:Sjældent har så mange danskere interesseret sig specifikt for hvilket sogn, de bor i. Men nu er det også smittetallene i de enkelte sogne, der afgør, hvorvidt blandt andet skoler og ungdomsuddannelser skal lukke ned.

I skrivende stund er Vor Frelser Sogn lukket ned, mens andre midtbysogne også overskrider minimum ét af de tre grænsekriterier for nedlukning. Nedlukning på grund af høj smitte kan ramme oven i de mange eksamener, der enten allerede er startet eller påbegyndes inden alt for længe. Men hvad sker der med eksamenen, hvis sognet eller hele kommunen lukker ned, eller hvis den studerende bliver testet positiv eller skal i isolation? Det har Nordjyske spurgt de store, lokale uddannelsesinstitutioner om.

Fysisk eksamen eller årskarakter

De gymnasiale uddannelser vil blive lukket ned, hvis smitten er for høj i det sogn, hvor gymnasiet ligger – uagtet om eleverne så bor i pågældende sogn. Eksamener er dog undtaget, fortæller rektoren på Aalborg Katedralskole, Christian Warming.

- Elever kan godt komme til eksamen. Vi har dog hjemsendte klasser og hjemsendte elever, og der er reglen, at de så selvfølgelig ikke kan gå til eksamen, når de er hjemsendt. Enten fordi de har covid-19, eller fordi de har været nærkontakt. Det giver en del aflyste eksamener, fortæller rektoren.

Skulle eksamen blive aflyst vil eleven få overført sin årskarakter. Der bliver altså ikke nogen sygeeksamen eller digital eksamen i stedet. Det er bestemt fra centralt hold.

- Der er nogle regler, som siger, at hvis censor bliver syg, mener jeg, censor kan være til stede virtuelt. Men ved afsluttende eksamener skal man have sikkerhed for, der ikke står en og sender sedler eller hjælper derhjemme.

Ifølge rektoren er det en frustrerende situation, gymnasiet står i.

- Det er fordi værtshusene er åbne. Det er noget, vi er ret magtesløse overfor.

Digitalt alternativ

På Aalborg Universitet er udgangspunktet, at der er et digitalt alternativ til alt – uanset om det gælder undervisning eller eksamener. Det fortæller presserådgiver Anette Marcher, der også sidder i universitetets corona-beredskab.

- Grunden, til vi indførte det i sin tid, var af hensyn til de studerende. For der er også nogle studerende, der er i særlige risikogrupper, og nogle kan være smittet eller nærkontakter, og må ikke komme på universitetet. Så det er af hensyn til de studerende, at der altid skal være et online alternativ.

Skulle der være nogle eksamener, der er umulige at gennemføre digitalt, vil man tage de problemstillinger, som de kommer.

- Det kan godt være, der er nogle eksamener, der er så umulige at gennemføre, at de bliver nødt til at blive udsat. Det kan sagtens være. Udgangspunktet er, der altid er et online alternativ, og så løser vi det efterhånden, som vi kommer til de hurdler. Det har vi gjort lige siden 11. marts sidste år.

Universitetet er dog ikke underlagt de nedlukninger, der følger med for høje smittetal i det enkelte sogn.

UCN omlægger digitalt

Hos UCN vil en nedlukning også betyde online, digitale eksamener, skulle de blive nedlukket. Det fortæller uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

- Det er noget, vi har prøvet i flere omgange tidligere. Både under sidste forårs nedlukning, og da vi havde mink-situationen i Nordjylland. Der måtte vi også med ret kort varsel lukke vores uddannelsessteder ned. Så vi omlægger i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre.

Ligesom det gælder for AAU, vil UCN heller ikke blive lukket fordi smitten er høj i et sogn. Det er først hvis hele kommunen lukker ned, det bliver aktuelt.

Der kan dog være nogle eksamener, der ikke kan gennemføres i en digital udgave, forklarer uddannelsesdirektøren.

- Der er jo nogle af vores prøver, som er meget færdighedsorienteret, hvor man skal vise nogle ting. For eksempel på fysioterapeut-uddannelsen, eller hvis man er musiklærer på læreruddannelsen, så kan der være nogle ting, der ikke kan omlægges til det digitale. Der har vi i tidligere situationer fået lov til at gennemføre det fysisk - selvfølgelig med meget strenge restriktioner omkring det.

Skulle man som studerende selv blive syg, kan man få et nyt prøveforsøg senere. Hvis man er isoleret, men frisk nok, vil det blive undersøgt, om eksamen kan foretages online i stedet, forklarer Peter Møller Pedersen.

Tager det i situationen

På Tech College ligger der til gengæld ikke nogen fælles, færdig køreplan klar for erhvervsuddannelserne, hvis de skulle blive tvangslukket eller en elev blev smittet med covid-19 i svendeprøve-forløbet.

Den beslutning vil de faglige udvalg tage i situationen, forklarer Helle Mølbach Rubien, der er kommunikationschef hos Tech College.

- Det hænger sammen med, der er mange forskellige prøveformer, da vi jo har rigtig mange uddannelser og faglige udvalg. Det vil helt sikkert også afhænge af, hvor langt eleverne er nået med deres svendeprøver inden en eventuel nedlukning eller smittetilfælde.

Onsdag er det stadig kun Vor Frelser Sogn i Aalborg Kommune, der er lukket ned. Aalborg Kommune er dog med en incidens på 248,9 den kommune med den højeste incidens.