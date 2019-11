Det sker igen: Aalborg får ros af internationalt magasin

I foråret var det New York Times, der placerede Aalborg på en femte plads over steder, man skal besøge i 2019 - en artikel der nåede ud til millioner af læsere.

Nu sætter det internationale magasin Monocle, der har et oplag på 84.000 og især skriver om kultur, livsstil, design og erhvervsliv, også fokus på Aalborg.

Der sker i forbindelse med, at Monocle har lavet en ny rangering, der fokuserer på små byer, og her er Aalborg nummer 20 på magasinets Small City Index, der udkommer for første gang i dag.

Monocle fremhæver blandt andet kulturlivet i Aalborg, og så er der ros til livskvaliteten i byen med havnebad, nærhed til natur og god infrastruktur.

Solskinsdag på Aalborg Havnefront. Foto: Torben Hansen

- Det er helt fantastisk, at Aalborg igen gør sig internationalt bemærket. Det gør mig virkelig glad, når et så markant magasin som Monocle anerkender mange af de ting, som vi er virkeligt gode til i Aalborg, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Monocle udgiver magasin og podcasts og henvender sig til rejselystne globetrottere samt til pengestærke erhvervsfolk, der er vant til at rejse.

- De taler dermed til nogle mennesker, som vi virkeligt gerne vil have til Aalborg. Der er turisterne, som vi arbejder hårdt på at få flere af, uanset om de så kommer med krydstogtskib eller flyver ind på business class. Og så er det netop også vigtigt for erhvervslivet med den her omtale. Monocle fremhæver de gode vilkår for erhvervslivet, og at det er en god og velfungerende by med høj livskvalitet, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Fodarbejde i foråret

På Utzon Center er der stor glæde, for det er ikke tilfældigt, at Aalborg lander i Monocle.

- Jeg er vanvittigt stolt, lyder det fra Lasse Andersson, der er kreativ direktør på Utzon Center og i foråret havde et møde med Nolan Giles, designredaktør på Monocle.

- Vi talte om Utzon Center og om Aalborg og den stærke udvikling, som byen har været igennem. Det fascinerede Nolan, han fik vores input, så nu er Aalborg med på Small City Index, siger Lasse Andersson, der henviser til, at hans anbefaling er bakket op af egen undersøgelse af Aalborg hos Monocles - deres Small City Index bygger på lang tids research foretaget af redaktionens journalister over hele kloden.

- Men det er så vigtigt hele tiden at gøre opmærksom på os selv. Der findes ufattelig mange andre byer af vores størrelse ude i verden, så vi skal aktivt være derude og fortælle budskabet og fremhæve det, som ingen andre har, siger Lasse Andersson.