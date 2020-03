Det væltede ind med henvendelser, da 64-årige Anne-Dorrit spurgte efter hjælp: - Det var virkelig overvældende

AALBORG:”Jeg er i risiko gruppen og vil senere have brug for hjælp til indkøb og muligvis medicin, hvis det trækker ud. Har Mobilepay og netbank.”

Sådan lyder et opslag fra Anne-Dorrit Lundø på Facebook-gruppen ”Corona-hjælp i Aalborg og omegn.”

Anne-Dorrit er 64 år. Hun har diabetes, svage lunger og har af egen læge fået besked på at passe ekstra godt på sig selv, da hun er en af de personer, som kan få meget store udfordringer, hvis corona-virussen rammer hende.

Derfor valgte hun at efterspørge hjælp i facebook-gruppen ”Corona-hjælp i Aalborg og omegn”, der er en af mange lokale grupper, der er blevet oprettet siden COVID-19 har fået fat i Danmark. Her kan borgere søge eller tilbyde hjælp fra og til folk, der bor tæt på dem selv.

Lige nu er der et overtal af opslag fra folk, der gerne vil tilbyde sin hjælp, og knap så mange der har brug for det. Men for de, der er i risiko-gruppen, ligesom Anne-Dorrit, betyder gruppen alverden.

- Det har en stor betydning for mig, at jeg kan søge hjælp herinde. Jeg bor alene, og min familie bor et stykke vej væk, så jeg er ret afhængig af andres hjælp, siger Anne-Dorrit Lundø.

Svært at spørge om hjælp

Ligesom størstedelen af Danmark, blev Anne-Dorrit Lundø, sendt hjem torsdagen efter det store pressemøde for at arbejde hjemmefra. Fredag vovede hun sig ud for at handle, men siden steg frygten for at blive smittet og uvisheden om, hvad det kunne få af konsekvenser for hende. Der skulle dog en dyb indånding til at spørge fremmede mennesker om hjælp.

- Det var ikke nemt at bede om hjælp. I kraft af mit arbejde i socialpsykiatrien er jeg vant til, at det er mig, som hjælper andre. Pludselig var det mig selv, som manglede hjælp, siger Anne-Dorrit Lundø.

Straks væltede det ind med kommentarer fra folk, der enten boede i nærheden eller som kunne tilbyde at handle stort ind, fordi de havde bil – og andre som bekræftede, at det var godt, hun spurgte efter hjælp.

- Jeg blev helt rørt over, at der var så mange, der gerne ville hjælpe. Det var virkelig overvældende. Det er meget beundringsværdigt, at folk bare stiller sig til rådighed på den måde, siger Anne-Dorrit Lundø.

Det næste stykke tid vil Anne-Dorrit Lundø benytte sig af corona-hjælpegruppen på Facebook, når hendes køleskab trænger til en opfyldning. Foto: Torben Hansen

Aflever varerne uden for døren

Grupperne er til for at hjælpe smittede og udsatte, men det vigtigste er stadig at mindske smitten. Derfor minder administratorerne jævnligt ”Corona-hjælp i Aalborg og omegns” medlemmer om de forholdsregler, man stadig skal huske at tage.

Der er især meget fokus på at undgå fysisk kontakt med dem, man hjælper. Der er blandt andet grundregler for, at indkøbsvarer og medicin skal afleveres uden for døren, og betaling helst skal foregå via Mobilepay eller bankoverførsel.

Indtil videre har Anne-Dorrit haft nok mad i køleskabet. Hun er også hjulpet godt på vej lidt endnu, da hendes venindes datter var forbi med to fyldte indkøbsposer tirsdag eftermiddag.

- Næste gang jeg har brug for mad, er det ikke sikkert, de kan komme forbi, så vil jeg helt sikkert henvende mig til nogle af dem, der har tilbudt sin hjælp inde i gruppen, siger Anne-Dorrit Lundø og tilføjer:

- Jeg ved faktisk ikke, hvad mange af os ville have gjort, hvis ikke de grupper fandtes. Det gør, at jeg føler mig tryg, når jeg er så afhængig af deres hjælp. Det er virkelig at vise samfundssind.