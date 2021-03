Det virkede uskyldigt - men nu har pige fået en dom

AALBORG:Da en pige sidste år var til fest med vennerne, som gerne ville på diskotek i Jomfru Ane Gade i Aalborg, ville pigen også gerne med. Men modsat vennerne var hun kun 17 år - og derfor kunne hun ikke komme ind.

Det fik hende til at gøre noget, som dengang syntes uskyldigt - men som onsdag førte til, at hun blev idømt 14 dages fængsel for dokumentfalsk.

Pigen tog et billede af sit pas og ændrede sin fødselsdato i et billedredigeringsprogram, så hun fremstod som værende 18 år gammel. Hun viste billedet til dørmanden. Men han fattede mistanke, og pigen gik hurtigt til bekendelse og fortalte, hvad hun havde gjort.

Straffen blev gjort betinget, så hun altså ikke skal i fængsel. Men den viser alligevel, at retssystemet tager den slags lovovertrædelser alvorligt. Og det er også budskabet, som anklager i sagen Majbrit Bak gerne vil komme med:

- Det er vigtigt at melde ud, at vi ser meget alvorligt på den her slags sager. Man skal stoppe med at forfalske identitetspapirer. Samfundet skal kunne stole på, at de er ægte, siger Majbrit Bak.

Pigen forklarede i retten, at det var nemt og hurtigt at ændre billedet af passet, men derfor er det også vigtigt for anklagemyndigheden at sende et klart signal om, at det stadig er strafbart og giver en plet på straffeattesten.

- Det kan virke uskyldigt, men mange unge tænker måske ikke over, at det kan koste dyrt, pointerer Majbrit Bak.

Den nu 18-årige pige modtog dommen.