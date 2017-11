DF: Chokerende tilbagegang

AALBORG: Med 6,6 procent af stemmerne mod ni procent ved 2013-valget blev Dansk Folkeparti en af valgets store tabere til stor overraskelse for partiets spidskandidat Kristoffer Hjort Storm.

- Vi holder vores mandattal, det er jo dejligt, men det er noget chokerende, at vi specielt i de store boligområder går så meget tilbage. Det havde jeg ikke forventet. Jeg troede, vi stod stærkere der. Jeg forstår ikke, de vælger at flytte deres stemmer. Jeg havde alligevel ikke troet, at vi skulle levere mandater til et socialdemokrati, som her i Aalborg ikke på nogen måde har været med i integrationsdebatten og bekæmpe nogen af de udfordringer, der er, lød det fra DF’eren, der havde overskud til at rose vinderen:

- Thomas er en dygtig politiker og rar og vellidt. Jeg tror, at hans positive facon har smittet af. Og så er der borgmestereffekten. At få lov til at køre rundt med julemanden tre dage før valget og dele bolsjer ud til børnene betyder noget.