DF'ere smækker med døren: Skrappe beskyldninger mod Messerschmidt

- Desværre føler vi os svigtet af DF's ledelse, lyder det i et brev som fem af seks medlemmer af bestyrelsen for Dansk Folkepartis afdeling i Hjørring har sendt til partiledelsen.

De seks medlemmer har samtidig meldt sig ud af partiet, og dermed er det kun et medlem tilbage af lokalbestyrelsen.

Foreningens revisor og alle bestyrelsesmedlemmer - bortset fra én - beskylder Morten Messerschmidt for at acceptere mandatsvig, og de kritiserer samtidig DFs hovedbestyrelse for uden gyldig grund at fjerne Messerschmidts rival ved formandsvalget, Erik Høgh-Sørensen, fra partiets liste over folketingskandidater.

I en udsendt pressemeddelelse fortæller de afgående bestyrelsesmedlemmer, der tiltrådte i maj 2021, at de kort efter opdagede, hvad de kalder ”kreativ” bogføring begået af den tidligere bestyrelse.

- Bestyrelsen advarede skriftligt og mundtligt flere gange partisekretæren og hovedbestyrelsen, uden at der blev grebet ind. Messerschmidt fik senest en skriftlig advarsel 23. februar. Han fik udmeldelsen onsdag aften, skriver de nu forhenværende DF-ere, der oplyser, at nu vil afvente om Inger Støjberg stifter et parti.

Hjørrings DF er Nordjyllands næststørste lokalforening, og ved årsskiftet var der 128 betalende DF-medlemmer i lokalforeningen. Lokalafdelingen har ordinær generalforsamling på tirsdag.

- Den bliver afholdt som planlagt, siger det eneste tilbageværende bestyrelsesmedlem, Orla Kjærgaard.

Hverken han eller DF på Christiansborg har nogen kommentarer til den kollektive udmeldelse. N