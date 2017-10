DF vil ikke love at pege på French

AALBORG: Ved kommunalvalget i Aalborg Kommune er Dansk Folkeparti med i det blå valgforbund med V, K, LA og NB.

Det er en nyskabelse for partiet, der ellers hidtil har holdt fast i, at man ikke vil binde sig i valgforbund.

Men Dansk Folkepartis spidskandidat Kristoffer Hjort Storm vil dog ikke give en garanti for, at DF peger på Tina French Nielsen som borgmesterkandidat, da NORDJYSKE Medier spørger om "det er helt sikkert, at DF peger på Tina French Nielsen som borgmester".

- Vi peger på den borgmester, som vi vurderer, at Dansk Folkeparti får mest ud af at pege på i form af ren politisk indflydelse. Der virker det på nuværende tidspunkt, som om det er hos Tina French Nielsen. Hun har spurgt os, om vi vil være med i et valgforbund, og hun har henvendt sig til os om et fælle skoleudspil, siger Kristoffer Hjort Storm.

Når du åbner mulighed for, at det kunne være andre, hvem kunne det så være? Kunne det være Thomas Krarup eller dig selv?

- Jeg ser ikke mig selv som borgmesterkandidat, det vil jeg godt slå 100 procent fast.

Hvem er det så?

- For at være helt ærlig ved jeg det ikke. Vi ved jo ikke, hvad valgresultatet bliver. Man kan gætte og have gisninger om, hvilke partier der bliver størst.

Afviser intet

Udgangspunktet er at pege på Tina French Nielsen, men Kristoffer Hjort Storm vil ikke afvise at pege på Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Jeg vil ikke afvise, at jeg vil pege på nogen som helst andre. Jeg vil ikke sætte navn på, om det er Thomas Krarup (K), Thomas Kastrup-Larsen (S) eller mig selv i bund og grund.

Det vigtigste for DF er at kunne arbejde med de politik-områder, som partiet finder mest interessante.

- Altså med ældreområdet, handicapområdet og skoleområdet. Der, hvor vi har mulighed for at få indflydelse på den politik og komme til at sidde i de udvalg, som har med Dansk Folkepartis politik at gøre, det er den vej, som vi gerne vil gå.

Det, du siger, er, at I vil se valgresultatet, før I finder ud af, hvem I vil pege på som borgmester?

- Ja, 100 procent, jeg vil ikke love noget, men vores udgangspunkt er, at vi peger på Tina.

Baggrunden for at være med i valgforbundet er at undgå stemmespild.

Det kostede et mandat

Ved sidste valg kostede det manglende valgforbund partiet dyrt, da DF målt på antal stemmer er byrådets tredjestørste, men bare ikke er det mandatmæssigt.

- Grunden til, at vi er med, er, at sidste gang havde vi fået tre mandater, hvis vi havde været med i et valgforbund. Det var vi ikke, så derfor mistede vi et mandat på allersidste valgsted, siger Kristoffer Hjort Storm, der henviser til, at mandatet gik til Jørgen Hein (RV).

Kristoffer Hjort Storm vil hellere have, at overskydende stemmer går til de borgerlige partier i det blå valgforbund end til RV.

- Vi besluttede os for lang tid siden til, at vi ville være med i et valgforbund den her gang, og vi undersøgte nogle forskellige muligheder for, hvor og hvordan vi kunne indgå valgforbund. Det her store brede borgerlige valgforbund, som NORDJYSKE kaldte det i avisen - det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Jeg synes ikke, at vi er et borgerligt parti, men vi er i hvert fald sammen med de borgerlige i valgforbundet. Det var den løsning, der var.