DF vil undersøge, om kommunen favoriserer storentreprenør

AALBORG:Står det til Kristoffer Hjort Storm, spidskandidat for Dansk Folkeparti, skal det én gang for alle undersøges om Aalborg Kommune favoriserer entreprenør-virksomheden A. Enggaard A/S.

Udmeldingen kommer, efter BT Aalborg i sidste uge beskrev to konkrete sager om udbygningsaftaler, hvor A. Enggaard A/S bliver anklaget for at være blevet favoriseret af Aalborg Kommune.

- Jeg har hørt op til flere gange, både fra almindelige borgere og fra flere andre developere, at A. Enggaard A/S altid får flere og bedre muligheder, siger Kristoffer Hjort Storm.

- Det er derfor, jeg siger, det måske kunne være en idé at få kigget på, om det var en generel tendens. For hvis det er det, så er det ikke i orden.

- I folkemunde bliver det sagt, at A. Enggaard A/S nærmest er en del af byrådet. Et eller andet sted ville det være rart at få det enten bekræftet eller manet til jorden. Er der noget om snakken?

Ifølge Kristoffer Hjort Storm skal undersøgelsen dog først afvente den advokatundersøgelse, som allerede er i gang med at se på Aalborg Kommunes brug af udbygningsaftaler.

Samarbejder om Stigsborg

Aalborg Kommune ejer projektet på Stigsborg-grunden sammen med A. Enggaard A/S og PFA Pension. Ankestyrelsen godkendte tilbage i 2017, at kommunen uden offentligt udbud kunne overdrage arealerne til selskab som skulle ejes af både kommunen og en privat investor.

Men Kristoffer Hjort Storm frygter, at kommunens tætte samarbejde med entreprenørvirksomheden ét sted i kommunen har betydning for, når kommunen skal agere myndighed over for virksomheden andre steder i kommunen.

- Jeg synes ikke, det er et problem, vi ejer Stigsborg sammen. Problemet er, hvis man så ikke kan finde ud af at have vandtætte skotter, når man på den anden side også skal være myndighed overfor virksomheden i andre sager. Er man god nok til at holde tingene adskilt, eller kommer vi for tæt på hinanden?

Borgmester afviser

Borgmesteren i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), har dog ikke oplevet, at A. Enggaard A/S skulle blive favoriseret i det kommunale system. Han mener også, at kommunen skal have konklusionen fra advokatundersøgelsen, før der eventuelt igangsættes nye tiltag.

- Når vi har fået den og set, hvordan den tager stilling til udbygningsaftaler, så kan man diskutere alt muligt andet bagefter. Men jeg ønsker i hvert fald ikke at sætte yderligere i gang, før vi har konklusionen på den.

Ser du noget problem i, at kommunen har et tæt samarbejde som fælles ejere ét sted i kommunen, og samtidig skal behandle for eksempel byggesager med samme firma andre steder i kommunen?

- Jeg har ikke oplevet, der skulle være nogen problemstilling i forhold til det. Det er to helt forskellige typer samarbejde. I det ene er man en myndighed, og den varetager Aalborg Kommune efter min overbevisning ganske udmærket, og i det andet har vi et byudviklingsprojekt sammen, hvor vi så har nogle fællesøkonomiske interesser.

På grund af den kommende undersøgelse ønsker Thomas Kastrup-Larsen ikke at udtale sig om de konkrete sager, der bliver nævnt i BT Aalborg.

Entreprenørvirksomheden selv, A. Enggaard A/S, afviser også at blive favoriseret af Aalborg Kommune.

- Vi oplever bestemt ikke nogen forskelsbehandling. Det er vores oplevelse, at Aalborg Kommune skaber en professionel konkurrence mellem alle potentielle aktører i branchen. Vi har ikke nogen holdning til, hvilke undersøgelser som et byråd finder formålstjenligt at iværksætte, men det er vores oplevelse, at vi som lokal aktør nærmere mødes med skærpede krav end omvendt. Tilsvarende gælder for Aalborg Kommunes håndtering af deres delejerskab af Stigsborg, oplyser entreprenørvirksomheden i et skriftligt svar til Nordjyske.