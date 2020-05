DHL Stafetten i Aalborg aflyst: - Det ville ikke være forsvarligt at gennemføre

AALBORG:DHL Stafetten i Aalborg, der skulle have været afviklet til august, er aflyst.

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse mandag fra DHL og samtlige arrangører af stafetløbene i Danmark - og heriblandt Aalborg Atletik og Motion.

- Lige siden forbuddet mod større forsamlinger blev forlænget til og med august, har de fem arrangører overvejet muligheden for at afholde årets stafet senere på året, men den tunge beslutning om at afblæse årets udgave af DHL Stafetten er nu blevet en realitet, hedder det i pressemeddelelsen.

Arrangørerne og hovedsponsoren mener ikke, at det vil være ansvarligt eller forsvarligt at afholde et arrangement af DHL Stafettens kaliber i fem forskellige landsdele i et Danmark, som er ramt af coronavirus. Sidste år deltog over 200.000 danskere fra over 6000 virksomheder på landsplan.

Nu rettes blikket mod 2021, hvor arrangørerne atter vil forsøge af samle folk til en gå- eller løbetur. I Aalborg bliver det enten fra 17. til 19. august eller ugen efter.