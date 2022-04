Dialog skal skabe tryghed for naboer til Svenstrupgård

SVENSTRUP:En stribe indbrud sidste år nær forsorgshjemmet Svenstrupgård har gjort naboerne i området utrygge, og derfor er man i gang med en række dialogmøder for at finde ud af, hvordan området bliver trygt igen.

Tredje dialogmøde blev afholdt torsdag 21. april.

- Bølgerne gik højt til det første møde, men både andet møde og i aften har været rigtigt konstruktive, fortæller Nuuradiin B. Hussein(S), rådmand for Job og Velfærd.

Det er også den oplevelse Dennis Lindhardt, der er forstander på Svenstrupgård, har.

- Det er ikke de samme ting, vi snakker om, så noget tyder på, vi får løst problemerne, når de bliver bragt op til møderne, forklarer han.

Ikke noget quickfix

Han vurderer, cirka 70 procent af beboerne har problemer med alkohol og stoffer.

Det er også det, der bekymrer naboerne mest. For selvom de kan mærke, at politiet er blevet bedre til af reagere og er mere til stede i området, og kommunen arbejder på at få en misbrugskonsulent ud til stedet, ændrer det ikke på, at beboerne kan bo på hjemmet og samtidig være aktive misbrugere.

- Jeg kan da godt forstå dem, men der er bare ikke rigtigt et quickfix på det. Svenstrupgård er sidste udvej for mange af de borgere. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem med at blive stoffri, og hvis vi kan gøre mere, gør vi det. Det er også derfor, vi er glade for at være i dialog med alle parter, forklarer Dennis Lindhardt.

Det er både naboer, politi og rådmand enige i.

- Dialogen bliver vejen frem, hvis vi skal gøre bydelen sikker, fastslår Nuuradiin B. Hussein.