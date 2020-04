Dina er strandet i Indien og mangler sin medicin

Dina Rosenmeier, der er strandet i Goa i Indien på grund af udgangsforbud, er løbet tør for medicin. Hun har derfor været nødsaget til at bede indiske læger om en erstatning for det lægemiddel, hun normalt tager for sin stofskiftesygdom og håber, det lykkes at få noget inden for de næste dage.

Hvis hun ellers kan finde et åbent apotek og få tilladelse til at tage dertil.

- Det var et valg mellem pest eller kolera. Jeg bliver rigtigt syg uden medicin, men jeg får det også rigtigt dårligt med subsitutioner på grund af de tilsætningsstoffer, der er i de fleste alternative medicinpræparater. Jeg har tidligere oplevet mit hår falde af, voldsomme smerter i bl.a. håndleddene, tågehjerne og træthed, fortæller Dina Rosenmeier, der i sidste uge i NORDJYSKE fortalte om at være strandet i Goa, et ophold i den stat, der kun skulle have varet 10 dage som en miniferie med sin forlovede Willi Bräker.

Han havde fly tilbage til Tyskland 18. marts, da var det planen, at Dina Rosenmeier skulle tilbage til Mumbai i en uge for at besøge flere af de børnehjælpsprojekter, som hun og i særdeleshed hendes mor, Jessie Rosenmeier, Aalborg, var en drivkraft af gennem flere end 50 år, men både Dina Rosenmeier og Willi Bräker strandede altså i Goa.

Allerede 18. marts forsøgte Dina Rosenmeier forgæves at få medicin fra Danmark frem med rekommanderet pakke igennem PostNord, men den er stadig ikke kommet. Også gennem forsendelsesfirmaet DHL har Dina Rosenmeiers bestræbelser været forgæves.

Et lyspunkt i Indien er til gengæld, at hun og Willi Bräker har fået tilladelse til fortsat at bo på Taj Holiday Village i Goa ikke som hotelgæster men som en gestus midt i udgangsforbuddet.

Det skyldes, at Dina Rosenmeier i 1990’erne gik på Det Danske Hotel Akademi i Aalborg og var i praktik netop på tre forskellige Taj hoteller i Mumbai, Goa og New York.