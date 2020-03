Dina fra Aalborg er strandet i Indien uden ekstra medicin

Dina Rosenmeier er strandet i Goa sammen med tyske Willi Bräiker, som hun blev forlovet med på en strand 10. marts i Goa. Selv om han kunne komme til Tyskland, hvor han har to voksne børn, med tysk evakueringsfly, har han sagt, at han ikke vil efterlade Dina alene. Og dét, fortæller Dina Rosenmeier, understreger for hende, hvor god han er. Privatfoto