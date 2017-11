Direkte fra Aalborg til Athen

AALBORG: - Det er med stor glæde at vi kan løfte sløret for den nye rute til Athen. Det er første gang nogensinde, at der er en direkte rute til Athen fra Aalborg Lufthavn, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

På Primera Airs hjemmeside er det allerede nu muligt at bestille flybilletter fra Aalborg til Athen..

- Ruten til Athen åbner op for nogle nye feriemuligheder for danskerne. De kan kombinere en historisk storby- og shoppingferie med afslapning på stranden eller eksotisk ø-hop rundt i hele det græske ø-hav. Det er en unik måde at holde ferie på, som vi er glade for at kunne tilbyde fra Aalborg Lufthavn, fortsætter Søren Svendsen.

Han kan glæde sig over, at oktober blev den største oktober nogensinde i Aalborg Lufthavnen.

En massiv fremgang i udenrigstrafikken, mindre tilbagegang i indenrigstrafikken og en nedgang i antallet af charterrejsende, gav samlet set en oktober 2017 med en fremgang på 3,9 procent. Således rejste 146.624 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn i oktober 2017 i modsætning til 141.081 passagerer samme måned sidste år.

Tallene for udenrigstrafikken viste en stor fremgang på 38,1 procent for oktober 2017. Derved rejste 46.008 passagerer til og fra udlandet i oktober i år imod 33.310 passagerer i oktober 2016. I oktober 2017 var der 19.936 charterrejsende til og fra Aalborg mod 25.259 rejsende i oktober 2016, som giver en samlet tilbagegang i chartertrafikken på 21,1 procent. Derudover var der en mindre tilbagegang i indenrigstrafikken på 2,2 procent. Således rejste 80.680 indenrigs i oktober 2017 mod 82.512 i samme måned sidste år.