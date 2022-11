Direktør: Derfor koster det 270 kroner at komme ind i koldkrigsbunker

NORDJYLLAND:For nyligt blev de første billetter til koldkrigsmuseet Regan Vest, som åbner til februar, sat til salg.

På de sociale medier har flere kommenteret billetprisen, som inklusiv administrationsgebyr, ligger på 270 kroner.

- Jeg håber, at I får fratrukket al statsstøtte med de billetpriser. Det er simpelthen ikke i orden. I burde skamme jer, skriver en person i en kommentar på Nordjyske Museers Facebookside, mens en anden skriver:

- I kan ikke seriøst mene den billetpris for en rundvisning på halvanden time. Det er ubehøvlet. Det er et stort kompleks, så hvordan forestiller i jer, at man skal kunne nå at se og opleve det hele?

Begrænset antal gæster

Direktør for Nordjyske Museer, Lars Christian Nørbach, fortæller, at den forretningsmodel, man har valgt for koldkrigsmuseet, er baseret på, at man ikke kan lukke et ubegrænset antal gæster ind i bunkeren.

- Vi har en bunker, der står intakt. Hvis den skal gøre det om 50-100 år, så kan vi ikke bare lukke 100.000 i gennem om året. At sørge for at autenticiteten overlever har været en af hovedhjørnestenene i den forretningsmodel, vi er kommet frem til.

- Den anden hovedhjørnesten er brandstrategien. Vi har nogle begrænsninger fra beredskabet i forhold til, hvor mange vi må lukke ind i bunkeren. Vi må være 65 derinde ad gangen.

Grupper af 10

Det har betydet, at man er kommet frem til, at gæster skal vises rundt i bunkeren i grupper af 10 med en guide tilknyttet.

- Det giver en god dialog, og man står ikke som sild i en tønde. Det, vi gerne vi levere til folk, er, at du kommer helt ind i lægeklinikken, du kommer helt ind på regentens værelse.

- Hvis vi skulle lave en forretningsmodel, der hed, vi skulle have billetprisen ned, så skulle vi jo have flere besøgende. Så ville vi ikke få folk helt derind, og så skulle vi lave afspærringer og sætte plexiglas foran dørene.

Direktøren gør også opmærksom på, at entrébilletten inkluderer andet end rundvisningen i bunkeren.

- Det, vi sælger, er halvanden times rundvisning i bunkeren og udstillingen og maskinmesterboligen. Det er vores vurdering, at det er en oplevelse af fire timers varighed, lyder det fra direktøren.

Økonomi afhængig af bevilling

Lars Christian Nørbach fortæller, at med det prisniveau, som billetterne ligger på, er museet afhængig af yderligere bevilling, før økonomien er holdbar.

- Vi skal have driften til at hænge sammen. Vi har været klar over helt fra begyndelsen, at det gjorde den sådan set ikke med den model, vi har valgt.

- Det betyder, at vi skal have 2,6 millioner kroner om året i statstilskud, og det er det, jeg beder om på finansloven. Ellers falder hele økonomien fra hinanden, fastslår direktøren.