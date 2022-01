Direktør for handelsgymnasie om hjemsendt klasse: - Vi er i en ny situation

Eleverne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne er tilbage i skole.

Men for nogen elever varede det ikke længe, før de måtte klappe computeren sammen, tage hjem og åbne den op igen for at modtage online-undervisning.

Det gælder blandt andet for en klasse på Aalborg Handelsskole, som blev sendt hjem i dag, fordi kun halvdelen var dukket op.

Nordjyske har fået en henvendelse fra en forælder til et barn på skolen, som er nervøs for, om skolen har styr på coronasituationen, men vedkommende ønsker ikke at stå frem i artiklen.

Rikke Christoffersen, der er direktør for handelsskolen, kan ikke oplyse, hvor mange elever, der er smittet, men maner til besindighed.

- Det er ikke udtryk for, at vi har meget smitte, og der er ikke grund til bekymring. Klassen er sendt hjem af pædagogiske hensyn, siger Rikke Christoffersen, der er direktør for handelsskolen.

Rikke Christoffersen er ikke nervøs for smitten, efter eleverne er vendt tilbage til skole. Vi skal huske, at situationen er anderledes, end den var for knap to år siden, siger hun. Foto: Pressefoto.

Pædagogiske hensyn

Det er ikke kun coronasmitte, der gør, at klassen er sendt hjem. Nogen er hjemme, fordi de har halsbetændelse, influenza eller noget tredje.

Derfor er beslutningen om at sende børnene hjem taget for at sikre, at eleverne modtager den bedst mulige undervisning - eller rettere sagt - for at flest mulige elever får undervisning.

- Hvis vi i en klasse har rigtig mange elever, der er fraværende, så giver det ikke pædagogisk mening at blive ved med at undervise fysisk. Så kan vi sende en klasse hjem i nogle få dage, til eleverne er fysisk til stede igen. Vi kan lige så godt få flest muligt med virtuelt, siger hun.

Det vil altså sige, at eleverne igen kan vende tilbage til fysisk undervisning, så snart mere end 50 procent af eleverne kan møde op.

Hver sit fagområde

Rikke Christoffersen fortæller, at det ikke er eller bliver skolens beslutning at sende eleverne hjem for udbredt coronasmitte.

- Vi er løbende i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har ikke så meget smitte, at vi er i nærheden af at lukke ned. Den beslutning lægger vi fuldstændig over i hænderne på styrelsen, siger hun og uddyber.

- Ligesom vi siger, at vi er gode til læring, så er der nogle andre, der ved, hvordan vi håndterer det her bedst, når det kommer til coronasmitte, og derfor er det 100 procent deres retningslinjer, vi følger i forhold til corona-situationen.

Derfor kommer skolen ikke til at sende eleverne hjem af den grund, før opfordringen kommer fra den offentlige myndighed. Hverken en årgang, en klasse eller hele skolen.

Nye tider

For Rikke Christoffersen er det vigtigt at understrege, at de tager situationen alvorligt og hele tiden forholder sig til udviklingen.

- Men vi skal alle sammen vænne os til, at corona er en anden sygdom, end det var for to år siden, og det er der selvfølgelig rigtig meget læring i. For to år siden lukkede vi ned med meget mindre smitte, end vi har nu, selvom smitten ikke er høj. Så det er jo en anden situation, vi står i, siger hun.

Hun forstår godt, hvis nogen forældre kan have det svært med at sende deres børn i skole, når smitten er så høj, som den er, men det er ikke det eneste, der betyder noget.

At tage situationen alvorligt drejer sig ifølge Rikke Christoffersen også om at omfavne de elever, der har brug for at komme i skole. Både set fra et socialt- og trivselsfagligt synspunkt.

- Det har jo også en pris, hvis ikke børnene kommer i skole, og det jo den balance, man hele tiden skal huske, siger hun og fortsætter.

- Vi opfordrer alle forældre til at acceptere, at der altså er professionelle, der laver de her retningslinjer, som siger, at vi godt kan åbne samfundet op nu.