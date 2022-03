Direktør i Aalborg Forsyning sigtes for underslæb

AALBORG:Direktøren for Aalborg Forsyning samt Klima og Miljø i Aalborg Kommune, Søren Gais Kjeldsen, er blevet sigtet for underslæb oven på en sag om manglende tilbagebetaling af 900 kroner.

Sagen handler om en overnatning på Helenekilde Badehotel i 2017, hvor Søren Gais Kjeldsen betalte med et kommunalt kreditkort for et værelse til to personer. Ifølge BT var overnatningen i forbindelse med en bestyrelsesuddannelse hos Dong.

Direktøren skulle selv betale en andel på 900 kroner, men den andel fik kommunen ikke opkrævet, ligesom direktøren heller ikke gjorde opmærksom på den manglende opkrævning.

Ifølge rådmand for Klima og Miljø Per Clausen (EL), der også er bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning, blev kommunen opmærksom på fejlen sidste år, og den blev rettet ved at direktøren betalte de penge tilbage, han skulle.

Ifølge rådmanden var det en menneskelig fejl, pengene i sin tid ikke blev opkrævet, som de skulle.

- Så vidt vi kan bedømme, var det en fejl, som administrationen begik. For han havde gjort opmærksom på, han selv skulle betale det her beløb. Men han blev ikke opkrævet, og så skulle han selvfølgelig også være opmærksom på, han fik betalt, det han skulle, og det var han så ikke.

Ifølge rådmanden er der siden kommet andre procedurer på andre området, så fejlen ikke kommer til at gentage sig.

Per Clausen har til trods for sigtelsen stadig tillid til sin direktør.

- For mig gør det ikke nogen forskel. For der er ikke kommet noget nyt frem, som jeg ikke vidste for knap et år siden.

– Det, jeg synes er afgørende her, er, at der ikke har været noget forsæt overhovedet. Der er tale om en fejl, og det går jeg også ud fra, politiet finder frem til. Men det må de afgøre. Det er ikke mig, der skal afgøre det.

Kan han blive siddende, hvis han bliver dømt for underslæb på 900 kroner?

- Det vil jeg slet ikke tage stilling til. Det vil forudsætte, man kendte dommen. Der skulle være en dom og nogle præmisser for den dom, som man må gå ind og tage stilling til. Det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Personligt har jeg meget vanskeligt ved at forestille mig, han skulle blive dømt på baggrund af det forløb, der har været. Men jeg er hverken politi eller dommer, så det kommer jeg ikke til at afgøre.

Søren Gais Kjeldsen har ikke ønsket at stillet op til interview om sigtelsen af ham.