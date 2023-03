Direktør om omdiskuteret børnesag: - Det var min beslutning

AALBORG:Rådmand Nuuradiin Hussein (S) afviste forleden, at han skulle have blandet sig i sagsbehandlingen af en konkret børnesag i sin forvaltning.

Og han får nu opbakning af direktøren i Job og Velfærd, Arne Lund Kristensen.

Direktøren har skrevet et omdiskuteret notat om sagen, hvor han forklarer, at Nuuradiin Hussein fastholdt, at en specifik rådgiver skulle fjernes fra en børnesag, selv om der ikke var nogen faglige begrundelser for at gøre det.

Og den forklaring står Arne Lund Kristensen ved.

Han ser det nemlig ikke som et problem, at rådmanden fastholdt, at rådgiveren skulle udskiftes. Det gav nemlig anledning til at forklare rådmanden, at han ikke kan og må blande sig i sagsbehandlingen.

- Nuuradin har sagt til mig, at der er et problem, og han siger også til mig, at han synes, vi skal skifte sagsbehandleren, forklarer Arne Lund Kristensen om forløbet og fortsætter:

- Og så siger jeg til ham: Det er faktisk ikke din kompetence. Det er sådan sagen har været.

Fjernet alligevel

Rådgiveren endte alligevel med at blive fjernet fra sagen.

Men beslutningen var ene og alene Arne Lund Kristensens, forklarer han.

- Som jeg skriver i notatet, er det for mig ret åbenlyst, at der var en situation, hvor fokus i familien var flyttet til, at der var et problem med pågældende rådgiver. Og det på en måde, som gjorde, at jeg var bekymret for den relation, som skulle fungere og som har betydning for det barn, vi taler om.

- Derudover har jeg haft et klart billede af forløbet, hvor rådgiveren var i en meget konfliktfyldt atmosfære. Så beslutningen er også taget af hensyn til rådgiveren, forklarer han.

Kan du afvise, at beslutningen er taget på baggrund af pres fra Nuuradiin Hussein?

- Ja, det kan jeg. Jeg gør også noget ud af at præcisere overfor min rådmand, at det ikke er hans kompetence. Og så skriver jeg også og gør rede for, at beslutningen er min, siger Arne Lund Kristensen.

To eksperter gjorde det forleden klart over for Nordjyske, at det er dybt problematisk og kan være ulovligt, hvis Nuuradiin Hussein har blandet sig i sagsbehandlingen.

Ingen andre sager

Nordjyske har spurgt direktøren, om det i andre sager har været nødvendigt at forklare Nuuradiin Hussein, at han ikke må blande sig i enkeltsager.

Har det tidligere været nødvendigt at indskærpe overfor Nuuradiin, hvad hans beføjelser er?

- Det har vi løbende dialog om. Men det er ikke sådan, at vi har brug for løbende at præcisere hinandens roller og kompetencer.

Så det har ikke tidligere været nødvendigt at indskærpe det overfor Nuuradiin Hussein?

- Nej.

Rådmandens rolle i sagen blev onsdag diskuteret på et hasteindkaldt møde Job- og Velfærdsudvalget, som var lukket for offentligheden.

Det endte med, at udvalget bad Nuuradiin Hussein om en skriftlig redegørelse i sagen.