Direktøren deler roser ud: Endelig tilfaldt marginalerne Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Det var en aldeles glad direktør, der torsdag greb telefonen på en halvknitrende forbindelse til Zaporozhyre i Ukraine. Jan Larsen havde netop overværet Aalborg Håndbold vende en vigtig gruppekamp i Champions League til sejr.

Præstationen godkendte han især på baggrund af et benhårdt program, hvor Aalborg Håndbold har spillet fire kampe på en uge.

- Det er vildt, og det er ekstremt. Det er en klassepræstation af dimensioner i betragtning af det program, som vi har været ude i. HC Motor har fysik af dimensioner, og det er virkelig deres turnering. Men vi kæmpede os tilbage med alt, hvad vi ejer og har, siger Jan Larsen.

Han medgiver også, at de sidste minutter tippede til nordjydernes favør. Her blev der dømt en angrebsfejl på ukrainerne, der også fik en essentiel udvisning, inden Simon Gade stod i vejen for et straffekast.

- I Kiel syntes vi, at alle marginaler var mod os (Aalborg tabte tirsdag i Kiel, red.). Nu synes Motor nok, at det skete for dem. Håndbold handler bare om marginaler, når der er tale om så dygtige hold. Men det skal ikke tage noget fra en formidabel præstation. Det var en gedigen holdpræstation på en svær udebane, siger Aalborg Håndbold-direktøren.

Nu har Aalborg Håndbold én kamp tilbage i gruppespillet, hvor de selv kan sikre en fjerdeplads.

- Den del har vi i egne hænder. Hvis vi vinder over Celje, er den hjemme. Men der er ingen nemme kampe, og Celje er et hold, der tabte knebent til Barcelona. Intet er afgjort, slår han fast.

En god gulerod blandt de bedste fire i gruppen - foruden at møde et dårligere placeret hold - er at spille den sidste af de to ottendedelsfinalekampe på hjemmebane.

- Det betyder noget. Selvom der ikke er tilskuere i vores hal, er der noget ved at spille på hjemmebane. Der er en tryghed i en hal og et omklædningsrum, som vi kender. Det vil være en fordel, siger direktøren.

Lørdag skal Aalborg Håndbold igen i aktion. Her venter Bjerringbro-Silkeborg til den femte kamp på kun ni dage.

- Det er ikke til at forstå. Vi forsøger at varm godt op, og så er der ingen tvivl om, at nogle af drengene skal have én på øjet søndag efter det her kampprogram, siger Jan Larsen.