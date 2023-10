Undgå bøde på 1500 kroner - her kan du slå din egen bil op

Det kan blive en dyr fornøjelse at køre ind i Aalborgs midtby, efter nye regler netop er trådt i kraft 1. oktober.

De nye regler omhandler personbiler herunder dieselbiler, og kan betyde bøder på 1500 kroner, hvis bilen ikke har partikelfilter.

Årsagen er, at Aalborg er blevet en miljøzone sammen med København/Frederiksberg, Odense og Aarhus. En politisk beslutning, der er taget sidste år, for at få de mest forurenende biler ud af byerne og få renere luft.

- Miljøzoner er kun indført i de byområder med den højeste forurening. Ved at stille krav om renere biler inden for miljøzonen, hvor mange mennesker bor, nedsættes udledninger fra trafikken, hvilket forbedrer luftkvalitet og reducerer helbredseffekterne af luftforurening, siger Lasse Kondrup, der er AC-tekniker hos Miljøstyrelsen.

I Aalborg går miljøzonen i store træk langs Dannebrogsgade, Kong Christians Allé og Østre Allé, mens Vesterbro og Strandvejen (fra Limfjordsbroen mod Vestbyen) er undtaget af zonens nye regler.

Slå din nummerplade op

Hvis der holder en ældre dieselbil i carporten, er det rart at vide, om du lovligt kan køre ind i Aalborg uden at risikere at få en bøde på 1500 kroner.

- Det er den enkelte borgers ansvar at sikre sig, at køretøjet overholder miljøzonekravene, inden køretøjet anvendes i en miljøzone, siger Lasse Kondrup.

Kameraer i byen vil scanne nummerpladerne og sende en bøde, hvis ikke kravene bliver overholdt. Men inden kameraerne tjekker din nummerplade, kan du selv gøre det.

Her har Miljøstyrelsen lavet et værktøj på miljoezoner.dk, hvor du kan slå din nummerplade op og få et hurtigt svar på, om din bil overholder de nye regler. Vælger du at slå din nummerplade op, kan du bruge det som en indikator.

Omkring 1000 personbiler i Aalborg Konkret rammer loven dieselpersonbiler fra Euronorm 4 eller ældre. I følge FDM er det knapt 1000 køretøjer i Aalborg, der ikke overholder de nye regler. Det vil sige, at langt de fleste dieselbiler i forvejen har monteret et partikelfilter. I nogle tilfælde kan man få eftermonteret partikelfilter. Kilde: FDM VIS MERE

Vil du være helt sikker på, om din bil har partikelfilter eller ej, kan du slå bilen op i Motorstyrelsens register, Køretøjsregisteret (DMR), hvor du kan tjekke om din bil allerede har partikelfilter under tekniske oplysninger og herunder miljøoplysninger.

- Hvis man ønsker at tjekke, om der fysisk er monteret et partikelfilter og om oplysningerne i DMR dermed er korrekte, henviser vi til at man kontakter en mekaniker, som kan kontrollere dette, siger Lasse Kondrup.