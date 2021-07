Disse hotdogs er lidt bedre end de andre i Aalborg

Jeg har en klar fornemmelse af, hvordan min perfekte hotdog skal smage. Pølsen skal være stegt længe nok til, at smagen fra fedt, kød og krydderier får tid til at smelte sammen. Den skal smage en smule sødt, der skal være lidt syre, og så skal den give efter i biddet og briste nærmest hørbart i knækket. Brødet skal være let og luftigt, men stadig dække en stor del af pølsen. Hotdogbrød - ikke pølsebrød.

Dressingerne skal doseres korrekt, så de understøtter pølsens egne sure og søde balancer. Der kan både komme for meget og for lidt dressing på.

De ristede løg falder sammen med de hakkede som regel af. Så de skal gerne være en centimeter lange, men ikke for tykke. Små løg bliver på. De ristede løg SKAL knase og placeres før de rå løg.

Agurkerne er nok det eneste, man bør lave selv. De nærmest brunlige syltede agurker bør forbydes. Friske lysegrønne syltede agurker er et must i en hotdog.

Hotdog-producenterne vælger selv deres dressing, løg og agurker. Her på Maxi Grill bruger de pølseketchup og sennep fra Dansk Cater og remoulade fra AH. Agurker er hjemmelavet, og løgene hjemmeskåret. Foto: Henrik Louis

Jeg har besøgt de fleste pølsevogne i Aalborg over de seneste dage.

Jeg er gået efter den klassiske ristede hotdog. Den med seks slags fyld; ketchup, sennep, remoulade, ristede løg, hakkede løg og syltede agurker. De to øvrige ingredienser er brødet og pølsen. Og den sidste (+1) kan drikkes til.

Lad mig lige sige det med det samme. Det er svært at finde en dårlig hotdog, og det er mest de omkringliggende omstændigheder, der har hjulpet mig med at lave disse anbefalinger. Hvorvidt det ene sted er bedre end det andet, det kommer lidt an på dagsformen, tidspunktet for besøget og leverandører. Og renlighed og ryddelighed. Hvis der er ikke er rent, så er de ikke med på listen. Rod og ventetid er også no-go.

Smagen

Aalborgs mest populære hotdog er med en ristet pølse og seks slags fyld. Foto: Henrik Louis

Selv om råvarerne er stort set de samme, så smager byens hotdogs ikke ens, selv om man måske skulle tro det. Der er faktisk væsentlig forskel på, om man bestiller en hotdog med en tynd pølse fra Gøl, eller om det er en lidt tykkere grillpølse fra Tulip - selv om de begge ejes af Danish Crown - inklusive mærkerne københavnerfavoritten Steff Houlberg og Pølsemanden.

Fælles for de fire er også, at de laves på slagteriet i Svenstrup.

Jeg er ikke stødt på andre leverandører af pølser. Engang leverede Slagter Tranholm pølserne til Tages Pølsevogn på Boulevarden. "Tage" selv holder ferie, så ham kan jeg ikke spørge, men det lader dog til, at han er Gøl-mand nu.

Vi har besøgt de fleste steder, der sælger hotdogs i Aalborg centrum og et par steder udenfor. Nedenfor er mine fire anbefalinger.

Foto: Henrik Louis

1. Maxi Grill - hotdog'en her har det hele

Maxi Grill på Hadsundvej i Vejgaard. Foto: Henrik Louis

Endelig en "pølsevogn", der bruger rigtige hotdogbrød i stedet for de små pølsebrød, der kun dækker halvdelen af pølsen.

Og endelige en pølsevogn, der laver noget af fyldet selv. De lysegrønne agurker er yderst velsyltede og giver lige akkurat dét bid og den syre, der skal til for at gøre denne hotdog noget nær komplet.

Maxi Grills pølser er fra Steff Houlberg, og de har en flot spændstighed og godt bid. God balance i pølsen.

Dressingen er ganske god og produceret af Dansk Cater og AH.

Her er der altid mange kunder, og det borger faktisk for, at pølserne altid er stegt lige til knækket.

Gode lange åbningstider.

28 kroner.

2. Mugges Foderbræt - god stemning

Mugges Foderbræt ved Blå Kors i Skalborg . Foto: Henrik Louis

Spændstig pølse, frisk brød, fine lysegrønne nysyltede agurker med frisk syre.

God stemning i den fodkolde restaurant her hos den tidligere lastbilchauffør Mugge, der har placeret sin pølsevogn foran Blå Kors i Skalborg.

To slags brød - både hotdog og de mindre pølsebrød. Vælg hotdogbrød.

Pølserne leveret af Gøl.

27 kroner.

<strong id="strong-dfcb06af65750e577b2de779fd364f7c">3. Pølsevognen på Vejgaard Torv/Bangkok Kitchen - god til prisen</strong>

Pølsevognen på Vejgaard Torv - Bangkok Kitchen. Foto: Henrik Louis

Ny ejer af den legendariske pølsevogn, hvor tidligere folketingspolitiker, Kresten Poulsgaard, solgte pølser. Nu er det ikke kun en pølsevogn, men også en thailandsk foodtruck.

Her er pølserne fine og spændstige serveret med gråsten-dressinger. Biddet er syrligt, saftigt og velsmagende.

Man kan både få hotdog med hotdogbrød og korte pølsebrød.

Pølserne leveret af Gøl.

23 kroner.

4. Grill- og Ishytten Lundby Krat - gode agurker, gode pølser

Pølsevognen ved Lundby Krat. Foto: Henrik Louis

Sagnet vil sige, at grillen her ved Lundby Krat er velsignet af krat-damerne. Måske er det sandt, at de var glade for en god pølse, for her er det i hvert fald godt.

Tulip leverer pølserne, og de er de bedste i denne test. Virkelig flot stegte med lille skorpe og et fantastisk bid. Så snart man får hul, giver pølsen flot efter og leverer en saftig bund til mundoplevelsen.

Der bruges AH-dressinger, og de er noget af det bedste, der kan opdrives, vil jeg mene. Dertil nysyltede lysegrønne agurker.

29 kroner.

