Disse topnavne er med til Grøn koncert

NØRRESUNDBY: I 35 år har Muskelsvindfonden og Tuborg arrangeret Grøn Koncert, og i år er da heller ingen undtagelse. 23. juli lander musikkaravanen på koncertpladsen ved Hvorup Kirkevej i Nørresundby.

Koncertturneen har i øvrigt skiftet navn og hedder nu slet og ret Grøn.

På Grøn 2017 kan man blandt andre møde Christopher, L. O. C, Scarlet Pleasure samt rapperen Sivas, der deler scenen med den københavnske hitduo Ukendt Kunstner.

Dagen rundes af med en koncert med sanger og sangskriver Rasmus Seebach, der siden gennembruddet i 2009 har været fuldstændig uundgåelig på den danske musikscene.

Han var med på Grøn i 2012 efter udgivelsen af sit andet album "Mer’ end kærlighed", der gjorde ham til den hurtigst sælgende kunstner i Danmark nogensinde, da det solgte over 42.000 eksemplarer på blot én uge. I mellemtiden er han blevet far og er på barsel, men han nyder at spille igen.

- Mit band og jeg har spillet sammen i otte år, men jeg synes faktisk aldrig vi har været stærkere, end vi er nu, siger Rasmus Seebach.

Grøn har i år fået en ny scene kaldet fra Grøn til Grøn, som er for upcoming artister. Grøn har også Grøn Scene og P3-scenen.

Som altid går overskuddet fra koncerterne til Muskelsvindfonden.

Rasmus Seebach lukker og slukker på Grøn 2017, der 23. juli indtager koncertpladsen ved Hvorup Kirkevej. Pressefoto

