DM i holdløb køres på Aalborgs veje - se hvor der køres

AALBORG:Selvom meget er aflyst i sommeren, så bliver der alligevel noget at kigge på i Aalborg.

Fredag 4. juni køres der i tidsrummet kl. 15 til 21 DM i holdløb på Aalborgs veje.

Arrangementet, som Danmarks Cykle Union står for, skulle ellers have været en del af Idrætsmødet 2021, men på grund af coronarestriktioner er Idrætsmødet flyttet til sidste weekend i august. Men cykelløbet kan godt holdes indenfor coronarammerne.

- Cykelløb hvor man kører på rundstrækning og kan ligge og jagte hinanden er en virkelig interessant, god og seværdig sport at se på, så det er vi rigtig glade for, at vi får mulighed for, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

DM i holdløb 2021 bliver kørt på en rundstrækning på med start og mål ved Musikkens Hus i Aalborg. Fra Musikkens Hus går turen over Nyhavnsgade, Østre Alle, Øster Uttrup Vej, hen over brostenene i Øster Uttrup og retur mod Aalborg City ad Rørdalsvej og Nyhavnsgade. Ruten skal køres flere gange

- Det er en 13,7 kilometer rundstrækning, som man skal køre på, så der bliver også nogle trafikforandringer i den periode, siger borgmesteren.

Den planlagte lukkede rute betyder, at trafikken vil blive påvirket på de veje, der er omfattet af ruten. Arrangørerne tilstræber dog at lave så få gener for andre trafikanter som muligt, ligesom der vil være tydelig afmærkning med skilte, der viser, hvor der er omvejskørsel, og hvordan man kommer til og fra sin destination.

Store veje lukkes

Der vil blive lukket store veje, men trafikken vil fortsat blive afviklet. Større veje, som lukkes eller ensrettes, er ifølge kommunen bl.a. Nyhavnsgade fra Karolinelundsvej til Østre Alle. Her vil det være muligt at krydse til Østre Havn via Østre Havnegade fra Østerbro. Dernæst er der muligt at krydse Nyhavnsgade ved Skibsbyggerivej og dermed komme til Gasværksværksvej.

Borgmesteren tror dog, at der er lokal opbakning til, at cykelløbet kan medføre nogle gener.

God opbakning

- Der plejer at være en rigtig god opbakning til at bruge byen til den slags arrangementer blandt aalborgenserne, så det skal nok komme til at fungere godt, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Ruten, der køres på i forbindelse DM i holdløb 2021, skal desuden bruges til enkeltstart under DM-ugen i 2022 og 2023. Og derfor er det kærkommen mulighed for at afprøve ruten, ligesom Aalborg Kommune får afprøvet logistik og trafikafvikling forud for 2022 og 2023, der vil være væsentlige større arrangementer

Signalregulering slukkes

På ruten vil der formentlig blive ca. 30-35 poster, som politihjemmeværnet passer, samt trafik-officials og et større antal politimotorcykler. Generelt reguleres trafikken af politihjemmeværnet i de større kryds og signalreguleringen vil være slukket i tidsrummet.