DMI-varsel: Kraftig regn i Himmerland, Aalborg og Jammerbugt

NORDJYLLAND: Der er risiko for kraftig regn, og der kan lokalt falde mellem 25 og 35 mm på seks timer. Sådan lyder et varsel fra DMI - Danmarks Meteopæologiske Institut - lørdag formiddag.

Varslet er gældende fra lørdag klokken 14 til midnat natten til søndag

I Nordjylland gælder varslet for Himmerland, Storaalborg og Jammerbugt-området, mens det også gælder for Midt- og Vestjylland, Billund, Djursland, Odder, Trekantområdet, Århus NV,, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Middelfart, Assens, Nordfyn, Esbjerg, Varde, Vejen og Haderslev.

I varslet skriver DMI, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Store mængder vand påvirker trafikken, og DMI opfordrer derfor bilistser til at nedsætte hastigheden, mens du kører for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.

Bortset fra regnvarslet, så er vejrudsigten for det kommende døgns tid i Nordjylland mere fredelig.

Den byder nemlig på varmt og først solrigt vejr, men i løbet af dagen skulle der komme lidt flere skyer østfra. Temperaturen kan nå op mellem 24 og 28 grader, og vinden frisker op og bliver let til frisk omkring øst. Lørdag aften og nat tildels klart og tørt med en faldende temperatur til omkring 18 grader, mens vinden bliver let til frisk omkring øst.