DMI: Varsel om voldsomt vejr i del af Nordjylland - her er der risiko for regn og skybrud

DMI har torsdag udsendt et varsel om, at store dele af landet kan få regn - masser af regn - torsdag aften og natten til fredag.

Varslet om kraftig regn og skybrud gælder en stor del af Jylland samt halvdelen af Fyn og det nordligste Sjælland. Her er der udsendt et varsel om "Voldsomt vejr", der er kategori 1 af DMI's varslinger, der går op til kategori 3.

I Nordjylland gælder varsel om kraftig regn og skybrud for Mariagerfjord Kommune, hvor DMI advarer om, at der mellem torsdag aften klokken 20 og fredag morgen klokken 05 kan komme 25-35 millimeter regn på seks timer. Herunder er der risiko for lokale skybrud, der er mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Netop torsdag aften spiller Hobro IK og AaB topopgør i Nordicbet-ligaen i Hobro, hvor kampen er sat til at begynde klokken 19. Tidligere på sæsonen har flere kampen i Superligaen været udsat - eller der er holdt pause midt i kampen - på grund af regn med lyn og torden.

For resten af Nordjylland er der udsendt en risikomelding, der betyder, at man bør være opmærksom på, hvordan vejret udvikler sig - men det er ikke et varsel.

Risikomeldingen lyder på, at der måske kan komme kraftig regn og lokale skybrud mellem torsdag aften klokken 20 og fredag morgen klokken 8.

DMI varsel om kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Rbd7nJOBRW — DMI (@dmidk) August 24, 2023

Kraftigt regnvejr fra Frankrig på vej

- Her til morgen regner det stedvis kraftigt i den nordlige del af Frankrig i forbindelse med en frontzone i området. Regnvejret bevæger sig mod nordøst med kursen sat mod Danmark, men ventes først at nå os i aften og først på natten, skriver meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen, i forbindelse med varslet.

Han skriver, at der nok vil være store lokale udsving i nedbørsmængderne, og det ikke er hele landet, der bliver ramt af kraftig regn og skybrud.

- På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige mere præcist hvilken landsdel der får de største nedbørsmængder. Når regnvejret kommer tættere på Danmark, er det derfor muligt at der kommer ændringer i varslet og risikomeldingen, skriver Jesper Eriksen.