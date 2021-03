Død vandrefalk skal undersøges for giftstoffer – hunnen er forsvundet

Et mysterium har ramt det vandrefalkepar, som i tre ynglesæsoner har holdt til på Nordjyllandsværket.

Hannen er torsdag blevet fundet død, og frygten er nu, at den er blevet ramt af fugleinfluenza, som flere steder i landet har slået fugle ihjel. Men her stopper de dårlige nyheder ikke.

For hunnen i vandrefalkeparret er forsvundet, og det frygtes, at hun har lidt samme skæbne som sin mage.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse.

- Vi frygter, at begge falke er døde på grund af fugleinfluenza, men på nuværende tidspunkt må vi sige, at det er et gæt. Den døde vandrefalk-han vil nu blive sendt til obduktion, så vi kan få klarlagt dødsårsagen. Den vil forhåbentlig også blive tjekket for gifte, udtaler ornitologen og naturvejlederen Anton Thøger Larsen i pressemeddelelsen. Anton Thøger Larsen har fulgt falkene på kraftværket siden 2018, da yngleparret fik en unge på vingerne.

Ornitolog Anton Thøger Larsen med den døde vandrefalkehan.

Skal tjekkes for giftstoffer

Hanfalken, som blev fundet død på taget af Nordjyllandsværket, frygtes altså at være død af fugleinfluenza, men ornitologen har også bedt om, at der under obduktionen af vandrefalken undersøges, om den kan være blevet forgiftet.

Hvis det viser sig at være tilfældet, vil det ikke være første gang, at det sker i Danmark.

I slutningen af november 2020 blev en dansker for første gang dømt for at have forgiftet en fredet rovfugl, da en 72-årig mand ved retten i Roskilde fik 40 dages betinget fængsel for at have forgiftet en musvåge med det giftige middel Carbofuran.

Hunnen forsvundet fra dag til dag

Ornitolog Anton Thøger Larsen har fulgt vandrefalkeparret på Nordjyllandsværket næsten hver dag, men da det blev 24. februar, stoppede det. Ufrivilligt fra ornitologens side.

Fra den da lod de to falke sig ikke længere se, og det er på trods af, at de ifølge ornitologen havde udvist en adfærd, der tydeligvis viste, at rovfuglene var klar på at indlede endnu en ynglesæson i det nordjyske.

- Det er pokkers ærgerligt, at det nu er forbi. Forhåbentlig kun for en tid. Lokaliteten er så velegnet til vandrefalke, der ynder at yngle på meget høje bygninger, hvor der i nabolaget er et rigt udvalg af måger, kragefugle, duer og stære at jage, at Nordjyllandsværket sandsynligvis vil blive falketerritorium igen, siger Anton Thøger Larsen.

I 2018 var det første gang i lang tid, at et vandrefalkepar ynglede nord for Limfjorden, selvom arten siden 2001 har ynglet på Møns Klint.

Den døde han-vandrefalk er blevet hentet af Naturstyrelsens vildtkonsulent Ivar Høst. Efter aftale sender Fødevarestyrelsen rovfuglen til obduktion på Center for Diagnostik på DTU.