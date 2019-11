Dømt for gaderøveri: Truede halvsovende mand med knust flaske

AALBORG:To unge mænd - på henholdsvis 21 og 26 år - er blevet dømt for et gaderøveri mod en anden ung mand ved Banegården i Aalborg.

Røveriet skete omkring klokken 03.15 natten til 9. august, hvor røveriofferet sad og halvsov på en trappe ved banegården.

De to mænd så åbenbart den anden unge mand som et let offer, og den 21-årige slog manden med en knust flaske og sagde, at han ville slå ham ihjel, hvis han ikke udleverede nogle penge.

Den 21-årige fik derfor mandens pung, hvorfra han tog 400 kroner og afleverede tegnebogen tilbage, fortæller anklager Torben Kauffmann.

Videoovervågning fra stedet viser, at den 21-årige har kontakt med røveriofferet, mens den 26-årige står ved siden af.

Retten fandt alligevel, at begge mænd var sammen om røveriet.

Den 21-årige mand erkendte at have begået røveriet, men ønskede ikke at udtale sig yderligere i retten, fortæller anklageren.

Han blev idømt fire måneders fængsel for røveriet, mens endte med en samlet dom på et års fængsel, da han tidligere i november fik to andre domme - blandt andet for vold, oplyser Torben Kauffmann.

Den 26-årige blev idømt syv måneders fængsel for gaderøveriet.

Begge modtog dommene.