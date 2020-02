Dømt for millionsvindel med NemID: Brugte pengene i Gaden

AALBORG:Et heftigt forbrug i Jomfru Ane Gade. Det er, hvad der formentlig drev den nu 23-årige herboende bosnier Ahmed Duradbegovic til over en omkring otte måneder lang periode i 2018 at svindle sig til et millionbeløb ved at misbruge en stribe personers NemID.

Sagen mod den 23-årige og en 22-årig medgerningsmand blev rullet op over 10 dage ved Retten i Aalborg.

- Der er i bund og grund tale om en sag, hvor omkring 15 mennesker over en længere periode fik misbrugt deres NemID til at optage lån i de misbrugte personers navne uden deres samtykke, forklarer anklager Mette Vestergaard, Nordjyllands Politi.

Hun oplyser, at der er forsøgt at optage lån på i alt omkring 10 millioner kroner på de misbrugte NemId'er, men at det "kun" lykkedes for den 23-årige at få et udbytte på samlet omkring en million kroner.

- De penge er hovedsageligt brugt i Jomfru Ane Gade, fortæller anklageren.

I alt var den 23-årige tiltalt for 67 forhold, hvor langt de fleste altså var misbrug af folks NemID.

Den 23-årige mand blev fredag ved Retten i Aalborg idømt to år og tre måneders fængsel for bedragerierne "af særlig grov beskaffenhed", som det lød i anklageskriftet.

En 22-årig medgerningsmand, som hjalp den 23-årige med at narre de mange NemID fra folk, blev ved samme sag idømt 10 måneders fængsel, fortæller anklageren.

I de tilfælde, hvor den 22-årige var involveret, er personerne blevet franarret deres NemID oplysninger mod lovning om job eller leasing af biler og telefoner i ikke-eksisterende firmaer.

I retten var der ikke så meget diskussion eller tvivl om, at den 23-årige havde optaget lånene. Forsvaret gjorde dog gældende, at lånene var optaget med de omkring 15 personers vidende og samtykke, og derfor nægtede begge de tiltalte sig skyldige i tiltalerne.

- Men vi har haft alle de forurettede inde som vidner, og de fortalte stort set enslydende, at lånene var optaget uden deres viden. Det var på nogle andre vilkår, at folk havde udleveret deres NemID, forklarer Mette Vestergaard.

De otte retsdage er blevet brugt på vidneafhøringer og gennemgang af de i alt 4.000 sider med blandt andet de mange lånedokumenter, der er blevet lavet i forbindelse med de mange låneoptagelser i de misbrugte folks navne.

Derudover har dommerne voteret en enkelt dag, hvorefter dommen over de to blev afsagt fredag eftermiddag.

Udover dommen på de to år og tre måneders fængsel fik den 23-årige en såkaldt advarsel i forhold til udvisning af Danmark - det svarer ifølge anklageren til tidligere tiders betingede udvisninger, hvor den dømte i tilfælde af ny kriminalitet så bliver udvist af landet.

De to dømte tog begge betænkningstid i forhold til at appellere deres domme.