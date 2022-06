Dømt for mordforsøg på ekskone

AALBORG:En 37-årig mand er torsdag blevet idømt seks års ubetinget fængsel for at have forsøgt at dræbe sin ekskone under tilstedeværelse af deres tre fælles børn. Foruden dommen for mordforsøget er manden blev udvist af Danmark for bestandig.

- Det er jeg meget tilfreds med. Den lægefaglige vurdering var, at kvinden ikke var i livsfare, men jeg synes tydeligt, at episodens karakter viser, at han har haft til hensigt at slå ekskonen ihjel, fortæller anklager Christian Jacobsen.

Den omtalte episode fandt sted om aftenen 5. maj sidste år, hvor den nu dømte mand opsøgte sin ekskone på hendes adresse i Aalborg. Her stak han gentagende gange ekskonen med en kniv og tildelte hende flere skaller, hvilket efterlod kvinden med større skader, mens han råbte trusler om at slå hende ihjel.

Mens opgøret fandt sted flygtede parrets to døtre fra lejligheden og søgte tilflugt hos en nabo.

Senere lykkedes det også kvinden og parrets søn at flygte fra lejligheden ned til en nærliggende Nettoforretning, hvor de gemte sig i et frokostlokale, og hvorfra politiet og ambulance blev tilkaldt.

- Da politiet dukkede op i lejligheden var manden stadig til stede, og lejligheden var helt ødelagt, fortæller Christian Jacobsen.

Nægter sig skyldig

Mandens udlæg af sagen er dog noget anderledes af, hvad beviser og vidner beretter. Ifølge ham var det nemlig i selvforsvar, at han stak ekskonen med en kniv.

- Han erkender, at han er mødt op i lejligheden med en kniv, men herfra afviger hans forklaring fra, hvad der ellers er blevet fortalt. Han siger, at han handlede i selvforsvar, men det lykkedes heldigvis at få ham dømt efter anklageskriftet, siger Christian Jacobsen.

Den 37-årige skal nu sidde varetægtsfængslet indtil sagen kommer for landsretten.