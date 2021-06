Dømt for to voldtægter - udvises for altid

AALBORG:En 39-årig mand er onsdag ved Vestre Landsret i Aalborg idømt tre år og seks måneders fængsel og skal udvises af Danmark for altid.

Landsrettens dom er en skærpelse af en tidligere dom ved Retten i Aalborg.

De to voldtægter fandt sted i mandens egen lejlighed med et halvt års mellemrum. Ved den ene af voldtægterne var kvinden påvirket af alkohol og stoffer og sov, da den 39-årige voldtog hende.

Da retssagen var for Retten i Aalborg, nægtede den 39-årige sig skyldig. Han sagde, at kvinden frivilligt gik med til at have sex i løbet af natten og om morgenen, efter at han havde holdt en mindre fest i lejligheden, hvor der blev drukket tæt og sniffet kokain.

Faktisk var det hende, der insisterede på sex, da festen var slut, fortalte han dengang i retten, ifølge Ritzau.

Den forklaring troede retten ikke på og idømte François Kanyama tre års fængsel. Retten fulgte dog ikke anklagerens krav om udvisning, men gav ham en advarsel.

Anklagemyndigheden valgte at anke dommen til Vestre Landsret, som altså både skærpede straffen til nu tre år år og seks måneders fængsel og ændrede udvisnings-advarslen til udvisning for altid.

Den dømte er fra Congo, men har boet i Danmark i over 20 år.

