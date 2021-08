Dømt for tre påsatte brande i kælderrum

AALBORG:En 27-årig mand er blev idømt en behandlingsdom på ubestemt tid for at have sat ild i kældre under beboelsesejendommen i Aalborg.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Manden er dømt for tre mindre brande 30. august og 6. september 2020 og 1. februar 2021. I alle tre tilfælde satte den 27-årige ild i kælderrum, og hver gang blev branden opdaget tidligt, inden den nåede at udvikle sig.

I retten forklarede den 27-årige, at han hørte stemmer som sagde til ham, at han skulle tænde ild, fortæller Thomas Klingenberg.

Der skete dog skader for omkring 175.000 kroner, som den 27-årige er dømt til at betale i erstatning.

Manden valgte at modtage dommen.