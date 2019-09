Dømt for uagtsomt manddrab: Kørte med kokain i blodet

AALBORG:En 34 årig mand er blevet idømt et år og fire måneders fængsel for uagtsomt manddrab, da han med narko i blodet kørte frontalt ind i en anden bil på Egensevej. En 56-årig kvinde blev dræbt i ulykken.

Den 34-årig havde kokain i blodet, da han 14. juli kom kørende ad Egensevej med sine to sønner og en hund i bilen.

Kl 14.08 gik det galt ved Mou. Den 34 årige kom over i den modsatte kørebane, hvor han kørte frontalt ind i en anden bil, der blev ført af den 56-årige kvinde.

Under retssagen kom det frem, at kvinden havde forsøgt at undvige, og at sammenstødet skete helt ovre ved rabatten i den anden kørebane.

Kvinden var efter ulykken ved bevidsthed, men hun blev så hårdt kvæstet, at hun blev erklæret død en halv time efter ulykken.

Den 34-årige narkobilist og hans to sønner slap fra ulykken uden store skader.

10 gange mere kokain end tilladt

Den 34-årige erkendte, at han havde taget kokain aftenen før ulykken, men også at han ikke troede, han var påvirket.

I retten kom det frem, at han havde en høj mængde kokain i blodet.

Han forklarede i retten, at han havde været til fest i Aalborg, hvor han havde drukket alkohol og taget kokain mellem kl 01.30 og 02.30.

Han forklarede også, at han havde sovet otte timer og drukket kaffe, inden han ved middagstid dagen efter festen satte sig ind i bilen og kørte ud for at hente sine børn og senere kørte på Egensevej.

- Jeg var frisk og følte, at jeg var i stand til at køre. Jeg troede ikke, der var noget i blodet, sagde han i retten.

Den 34-årige fortalte grædende om ulykken, der - ifølge ham - kan være sket, fordi han var uopmærksom i et splitsekund.

- Jeg ved ikke, hvordan ulykken skete. Men på et tidspunkt sagde hunden er piv, og jeg kiggede bagud. Da jeg kiggede frem igen, skete uheldet, forklarede han.

- Vi snurrede rundt og endte i rabatten. Jeg fik mine børn ud af bilen og løb over til den anden bil. Der sad en kvinde, og jeg spurgte, om hun var i live. Det var hun, forklarede han.

- Jeg vil gerne sige til hendes famile, at jeg er meget ked af det, der er sket, sagde han.

Nægtede sig skyldig

Selvom den 34-årige erkendte at have taget kokain og fjernet øjnene fra vejen, nægtede han sig skyldig i uagtsomt manddrab.

Han forsvarer, Karina Skou, argumentere for, at der ikke var den fornødne grad at uagtsomhed til at dømme.

- Det er en tragisk sag. Men Jeg tror ikke, at det havde ændret noget, hvis min klient ikke havde taget kokain. Han kørte efter forholdene, og kørte ikke for stærkt, men der sker det uheldige, at han kommer til at dreje, da han kigger efter hunden, sagde forsvarsadvokaten.

Retten i Aalborg lagde dog vægt på, at den 34-årige var påvirket af kokain, da ulykken skete, og at ulykken skete langt ovre i anden kørebane.

Den 34-årige mand har udbedt sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.