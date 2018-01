Dømt for voldtægtsforsøg og krænkelse af massagekunder

AALBORG: En 50-årig syrisk mand blev fredag idømt seks års fængsel for fire voldtægtsforsøg samt en række blufærdighedskrænkelser af massagekunder.

Hovedforholdene i det store sagskompleks mod manden var voldtægtsforsøgene mod fire forskellige kvinder på åben gade rundt om i Aalborg.

Voldtægtsforsøgene skete mellem 29. januar og 11. februar sidste år.

Det var særdeles grove overfald, hvor den 50-årige er dømt for blandt andet at have slået og taget kvælertag på kvinderne i forsøg på at tiltvinge sig samleje med dem. Alle kvinder gjorde modstand, og det lykkedes dem alle at slippe væk.

Den 50-årige nægter sig skyldig i voldtægtsforsøgene, men Retten i Aalborg lagde i dommen især vægt på kvindernes forklaring.

Krænkede massagekunder

Den dømte blev anholdt umiddelbart efter det sidste voldtægtsforsøg 11. februar ved Østre Anlæg, og under den efterfølgende efterforskning mod manden fandt politiet ud af, at han stod bag flere sædelighedsforbrydelser.

Den 50-årige blev også dømt for ni tilfælde af blufærdighedskrænkelser af kvinder, som var hans kunder, da han var i praktik som massør tre forskellige steder i Aalborg.

Den 50-årige er dømt for at have overskredet grænserne for normal massage og krænket kvindernes blufærdighed, og i et tilfælde for at have misbrugt en af massagekunderne ved andet seksuelt forhold end samleje under en af massagerne.

Derudover fandt politiet video af de nøgne massagekunder på den nu dømtes telefon.

Nægter alt

Desuden er den 50-årige også dømt for ulovlige fotograferinger. På telefonen indeholdt blandt andet to videoer af unge kvinder, der var helt eller delvist nøgen, og som var filmet igennem vinduet ved Aalborghus Kollegium.

I retten afviste den 50-årige, at han havde rørt kvinderne på intime steder, undtagen i et tilfælde hvor han forklarede, at det var kvinden selv, der bad om seksuel berøring.

Han forklarede også, at det var kvinderne selv, der tog tøjet af under massagerne, og han var meget uforstående overfor, hvorfor kvinderne har sagt, at han skulle have generet dem.

Udover straffen på fem års fængsel, er den 50-årige også blevet udvist af Danmark for bestandigt.

Han ankede dommen på stedet.