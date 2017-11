Dokumentar fra Sexologisk Center i Aalborg

AALBORG: Der er godt gang i sex-optagelserne på sygehuset i Aalborg.

Det er absolut ikke hverdagskost, at sådanne optagelser finder sted i det danske sundhedsvæsen, men Aalborg Universitetshospital Nord har sagt ja til at agere scene for en længerevarende tv-produktion.

Det handler dog ikke om hede sexscener med frække sygeplejersker på sengekanten.

Derimod er det Danmarks Radio, der er i gang med at optage en dokumentarserie, som kort følger det daglige arbejde i Sexologisk Center på sygehuset.

