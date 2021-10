Donerer enestående villa et stenkast fra fjorden

HALS:Tirsdag var en stor dag for sejlsporten i Nordjylland. Her kunne repræsentanter for Sejlsportens Hus præsentere de nye rammer, som skal være samlingspunkt for sejlsporten i hele landsdelen.

Det skriver Sejlsportens Hus i en pressemeddelelse.

- Det er yderst glædeligt, at vi kan præsentere Sejlsportens Hus, som fremover vil være centrum for hele Nordjyllands sejlsport. Herfra skal vi understøtte de nordjyske sejlsportsklubber med materiel og markedsføring i forbindelse med sejlsportsevents, og derudover skal vi sikre udbredelse, udvikling og koordinering af sejlsport og tilskuervenlige events såsom DM og VM inden for specifikke bådklasser, siger initiativtager til Sejlsportens Hus, Thomas Jensen.

Kæmpe donation

Planerne om Sejlsportens Hus har været undervejs i flere år, og det er en kæmpedonation fra Melsen Fonden, der nu har været udslagsgivende for, at projektet kan realiseres.

Fonden blev stiftet i 2020 af boet efter afdøde Svend Melsen, som tidligere ejede Melsen Tech.

De har udover at donere den enestående villa i Hals, som ligger helt ned til fjorden, også doneret tre millioner kroner i driftsstøtte til Sejlsportens Hus.

- Vi er meget glade for med denne donation at kunne være med til at realisere drømmen om et Sejlsportens Hus i Nordjylland. Det er en ideel anvendelse af det smukke hus, og det er fuldstændig i Svend Melsens ånd, at huset på denne måde kan få nyt liv i sejlsportsregi. Med donationen har vi en unik mulighed for at give noget tilbage til lokalsamfundet, og vi glæder os til at følge projektets videre forløb, fortæller Ejvind Burholt, som er bestyrelsesformand i Melsen Fonden i pressemeddelelsen.

Får støtte af Aalborg Kommune

Sejlsportens Hus er også kommet på det seneste budget fra Aalborg Kommune, hvor politikerne har besluttet at give et driftstilskud på 2,5 millioner kroner frem til 2028.

- Jeg vil gerne på vegne af Aalborg Kommune takke for den store donation fra Melsen Fonden. Det giver os nogle helt unikke rammer for etableringen af Sejlsportens Hus, og det er særdeles glædeligt, at huset etableres i Hals, der både markerer indsejlingen til Limfjorden og adgangen til Kattegat. Det er også glædeligt, at vi i Aalborg Byråd er blevet enige om at støtte projektet i de kommende år. Nu glæder vi os til at se Sejlsportens Hus i Nordjylland foldet ud, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Den prægtige villa i Hals blev i 2018 udbudt til salg for et tocifret millionbeløb. Det kan du læse mere om her.