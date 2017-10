Drabssag på topsikret psykiatrisk afdeling

AALBORG/SLAGELSE: Drabssagen mod en 23-årig mand fra Aalborg bliver fredag holdt på Sikringsafdelingen i Slagelse, hvor de mest sindssyge og farlige kriminelle i landet er indlagt.

Den 23-årige har været varetægtsfængslet i surrogat på Sikringsafdelingen siden september sidste år. Under normale omstændigheder skulle retssagen have været afholdt ved Retten i Aalborg, men den 23-årige er vurderet så farlig, at politiet ikke vil transportere ham til Aalborg, og derfor bliver sagen holdt i Sikringsafdelingens retssal.

Den 23-årig er tiltalt for at have dræbt en 40-årig mand med adskillige knivstik i en lejlighed på Gundorfslund i Aalborg.

Det brutale drab fandt sted 27. september kørt før klokken 03. Her befandt den 23-årige og den 40-årige sig i en kvindes lejlighed på Gundorfslund. Det var kvinden, der ringede og alarmerede politiet.

Den 23-årige og den dræbte var kommet i slagsmål, og kvinden var løbet ud af lejligheden. Da politiet ankom til stedet, var døren låst. Efter noget tid åbnede den 22-årige døren, og han var smurt ind i blod.

Gik amok i grundlovsforhør

I det efterfølgende lukkede grundlovsforhør erkendte den 23-årige, at have dræbt den 40-årige.

Grundlovsforhøret endte dog dramatisk, da den 23-årig gik amok, da dommeren valgte at varetægtsfængsle ham. Betjentene i retten måtte lægge manden i håndjern og tilkalde assistance fra to patruljer for at holde manden i ro.

Anklagemyndigheden vil under dagens retsmøde nedlægge påstand om, at den 23-årige bliver dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse.

Der ventes at falde dom fredag eftermiddag.