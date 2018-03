Drabstiltalt: Jeg stak ham en gang i låret

AALBORG: En 28-årig mand fortalte onsdag for første gang sin version af, hvad der skete 5. august omkring klokken 18 sidste år, hvor en 27-årig mand blev knivdræbt på åben gade efter et trafikuheld i krydset Øster Alle/Langelandsgade.

Den 28-årige nægter sig skyldig i drabet, men han erkendte at have stukket den nu afdøde en enkelt gang i låret med en kniv. Han forklarede dog, at det skete, efter han selv var blevet angrebet af den 27-årige.

Den 28-årig er tiltalt for drabet sammen med to andre mænd - begge på 25 år. De afgav forklaring på retssagens første dag 9. februar, men på det tidspunkt ønskede den 28-årige ikke at forklare sig, ligesom han heller ikke har ønsket at svare på politiets spørgsmål i forbindelse med efterforskningen.

Men efter de fleste vidner havde afgivet forklaring, satte den 28-årige sig altså i vidneskranken onsdag på retssagens fjerde dag. Ifølge den 28-årige har han ventet med sin forklaring efter rådgivning fra sin forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen.

Opgør i kriminelt miljø

Ifølge anklagemyndighedens opfattelse var drabet kulminationen på længere tids uvenskab i det kriminelle miljø. Både den dræbte og den 28-årige var tidligere medlemmer af rockergruppen Bandidos.

Så sent som en uge forinden drabet skete der et voldeligt sammenstød mellem den 28-årige og den nu afdøde i Shoppen i Aalborg. Men ligesom de to andre tiltalte, så var det meget lidt, den 28-årige ønskede at fortælle om hændelserne, der gik forud for drabet.

Den 28-årige forklarede dog, at han ikke havde et godt forhold den nu afdøde, og at han på drabstidspunktet følte sig truet af ham.

Alle tre tiltalte har forklaret, at de på drabsdagen havde været ude at spise sammen med en gruppe kammerater. Da de var på vej væk fra restauranten mødte de tilfældigt den Ford Mondeo, hvori den dræbte befandt sig.

Ifølge de tiltalte var det alene føreren af den sorte Mercedes, hvori to af de tiltalte var passagerer, der besluttede sig for at køre efter den anden bil, ligesom den efterfølgende påkørsel var et uheld - og ikke en bevidst påkørsel, som er anklagemyndighedens påstand.

- Jeg stak ham i låret

Den 28-årig forklarede i retten, at han efter uheldet tog en kniv fra bilen og en peberspray, inden han løb han ind i en have, hvor han pludselig mødte det 27-årige drabsoffer, der gik truende hen imod ham.

Det fik den 28-årige til at sprøjte peberspray mod den 27-årige, der herefter stak af, forklared ehan.

Da den 28-årig kom ud på gaden igen, så han - ifølge hans forklaring - at den 27-årige nu stod over for en af de andre tiltalte nede ved de forulykkede biler. Det fik ham til at råbe og sætte efter den 27-årige hen til hjørnet af Langelandsgade og Turøgade, forklarede han.

Her stod den 27-årige pludselig foran ham med en trukket kniv, da han drejede om hjørnet, forklarede han.

- Så tog jeg kniven, og vi stak ud efter hinanden. Jeg blev ikke ramt, og jeg registrerede heller ikke, at han blev ramt. Derefter gav jeg ham peberspray, så han væltede ind mod muren, og der stak jeg ham i låret, så han sagde "av", forklarede den 28-årige.

- Så vidste jeg, at jeg havde ramt ham. Jeg stoppede op og tænkte, at det var noget lort, og så stak jeg af fra stedet.

Anklager Kim Kristensen spurgte, om den 28-årige kunne have ramt ham flere gange, da den dræbte havde 11 stiklæsioner. Det afviste den 28-årige kategorisk, og fortalte, at han var i chok, da han fandt ud af, at den 27-årige var død.

- Jeg havde ingen intentioner om, at nogen skulle dø, sagde han.

Øjenvidner så overfald

Øjenvidner har under retssagen forklaret om de dramatiske minutter. Flere vidner har blandt andet forklaret, hvordan flere mænd løb rundt efter uheldet, og at de hørte en person råbe "Jeg slår dig ihjel".

Andre vidner har set en eller flere personer jagte en mand hen ad Langelandsgade, og i Langelandsgade har øjenvidner forklaret, at de så tre mænd overfalde den 27-årige.

Ingen af vidnerne har dog udpeget de tre tiltalte som gerningsmænd, men har alle hæftet sig ved, at gerningsmændene var store, muskuløse mænd med kort hår og skæg.

De to andre tiltalte nægter sig også skyldige i drabet. Den ene nægter at have været i nærheden af drabsstedet, mens den anden har erkendt, at have slået den nu dræbte to gange i ryggen med en jernstand.

Retssagen fortsætter torsdag og der forventes at blive afsagt skyldskendelse tirsdag i næste uge.