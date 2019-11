Drama i retten: Tiltalt sprang ind og tog fat i eks-kæreste, der vidnede imod ham

AALBORG:En helt almindelig retssag udviklede sig dramatisk tirsdag formiddag i Retten i Aalborg, da den tiltalte pludselig sprang ind og tog fat i et vidne, der var ved at afgive forklaring.

En 50-årig mand var tiltalt for at have overtrådt sit tilhold mod sin eks-kæreste, og det var da hun afgav forklaring i retten, at temperamentet løb af med den tiltalte.

Han tog fat i sin eks-kæreste, mens hun sad i vidneskranken og slog ud efter hende, fortæller vagtchef Jes Falberg, Nordjyllands Politi.

Der blev trykket på overfaldsalarmen, og en patrulje var hurtigt til stede og fik anholdt den ophidsede mand.

Kvinden fik skrammer, efter den 50-årige havde fat i hende, oplyser vagtchefen.

Manden bliver nu sigtet for vidnetrusler og vold efter episoden i retten, og han bliver formentlig fremstillet i et grundlovsforhør onsdag, hvor politiet vil begære ham varetægtsfængslet.