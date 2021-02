Dramatisk anholdelse: Kampklædte betjente i Ulsted

ULSTED:Nordjyllands Politi assisterede tirsdag formiddag kollegaerne i Midt- og Vestjyllands Politi med en anholdelse i Ulsted - og for forbipasserende så anholdelsesaktionen noget voldsom ud, idet den blev udført af kampklædte betjente med trukne våben. De blev set flere steder i byen, blandt andet ved Dagli' Brugsen.

Ved aktionen blev en person anholdt.

- Vi har haft en sag om et røveri hernede for en måneds tid siden, og vi har fundet frem til en mistænkt, som vi ønskede at få anholdt. Fordi det er over kredsgrænserne, så beder vi kollegaerne i Nordjyllands Politi om hjælp, siger Thomas Hald, politikommissær i Central Efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Der er mere end en mistænkt i sagen, og fordi der er tale om et røveri, så rykker man hellere ud med for meget end for lidt.

- Det har nok set lidt voldsomt ud med kampklædte betjente, og røveri er en alvorlig sag. Men det er ikke århundredets røveri, men fordi det er en sag med flere gerningsmænd, så tager vi ingen chancer, siger Thomas Hald.

Den anholdte vil senere på dagen blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro, hvor røveriet hører hjemme.