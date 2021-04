Dramatisk biljagt gennem Aalborg gik galt: To mænd idømt ubetinget fængsel

AALBORG:En 28-årig mand fra Randers blev fredag ved Retten i Aalborg idømt otte måneders ubetinget fængsel samt frakendt førerretten, da han under en flugtkørsel fra politiet i tre tilfælde skabte fare for polititjenestemænd.

En 32-årig lokal mand, der sad med i flugtbilen, blev idømt seks måneders fængsel for indbrud i en cykelforretning i Skørping, hvor han sammen med to andre stjal otte cykler til en værdi af 334.000 kroner. Det oplyser senioranklager ved Nordjyllands Politi, Torben Kaufmann Sørensen.

Den 28-årige var ikke med til at begå indbruddet i cykelforretningen.

Flugtkørslen fandt sted 1. februar, da Nordjyllands Politi, samme dag som indbruddet skete, kom på sporet af de stjålne cykler, som befandt sig på en landejendom på Rørdalsvej.

Da politiet ankom til adressen, stak de to mænd af fra ejendommen med den ene cykel, som de var ved at afsætte til en interesseret køber.

Politiet satte efter bilen, som ikke havde i sinde at stoppe, og derefter startede en dramatisk biljagt gennem hovedsageligt Aalborg Øst.

- Politiet forsøgte to gange at køre op på siden af føreren for at bringe ham til standsning, men i begge tilfælde lavede han et styreudslag mod politiet. I det ene tilfælde blev politiet nødt til at køre ud i rabatten, mens det ved andet tilfælde på motorvejen lavede en katastrofeopbremsning.

- Ved tredje forsøg på at standse bilen, kørte en politibil over i flugtbilistens vognbane, men han fortsatte direkte mod politiet, der i sidste øjeblik måtte dreje fra, oplyser Torben Kaufmann Sørensen.

Det lykkedes flugtbilisten at stikke af fra politiet, men bilen forulykkede i en bom ved Juelsstien ved Byplanvejens skole, hvorefter passagererne stak af.

Den 32-årige blev anholdt kort efter 1. februar, mens den 28-årige flugtbilist blev anholdt 12. februar.

De to mænd har siddet varetægtsfængslet sidden anholdelserne, men blev løsladt efter domsafsigelserne - med henblik på at afsone dommene senere.

Den 28-årige nægtede sig skyldig med forklaringen om, at han sad i flugtbilen, men at han ikke førte den. Han valgte dog at modtage dommen.

Den 32-årige har udbedt sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.

Bilen blev ikke beslaglagt, da hændelsen skete før den nye lov mod vanvidsbilisme.